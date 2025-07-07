Yabancı bankalar, Türk bankacılık hisselerinde hedef fiyatları güncelledi

Yabancı yatırım devleri Bank of America (BofA) ve HSBC Türk bankacılık hisselerinde hedef fiyatlarında değişikliğe gitti. BofA hedef fiyatları yükseltirken, HSBC bazı bankaların hisselerinde hedef fiyatları aşağı yönlü revize etti. Tavsiyelerde değişikliğe gidilmedi.

HSBC ayrıca bankacılık sektöründe karlılık tahminlerini de düşürdü.

BofA’da hedef yükseldi

BofA, Akbank (AKBNK) için hedef fiyatını 86 TL'den 92 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "al" olarak korudu.

Garanti BBVA (GARAN) için hedef fiyatı 162 TL'den 178 TL'ye çıkaran BofA analistleri, "al" tavsiyesini korurken, İş Bankası (ISCTR) için hedef fiyatını 19,4 TL'den 19,9 TL'ye, Yapı Kredi (YKBNK) için de hedef fiyatını 41 TL'den 43 TL'ye yükseltti. Tavsiyesini "al" olarak korudu.

BofA, Halkbank (HALKB) için hedef fiyatını 16,1 TL'den 17,4 TL'ye, VakıfBank (VAKBN) için de 23,8 TL'den 26,2 TL'ye yükseltirken, tavsiyesini "endeks altı getiri" olarak korudu.

HSBC, tavsiyeleri korudu

HSBC, Türk bankacılık hisselerine yönelik değerlendirmesini güncellerken, bazı hisselerde hedef fiyatlarını değiştirmedi.

HSBC’nin Akbank için hedef fiyatı 72 TL’den 63,5 TL’ye inerken, Garanti BBVA için hedef fiyatı 132 TL’den 136 TL’ye yükseldi. “Al” tavsiyesi sürdü.

İş Bankası’nda HSBC’nin hedef fiyatı 15,85 TL’den 14,3 TL’ye çekilirken, “Al” tavsiyesi korundu.

Yapı Kredi de hedef yat 28,6 TL’den 26,4 TL’ye inerken, “Tut” tavsiyesi değişmedi.

HSBC ayrıca, sektör genelinde bankaların ortalama karlılık tahminlerini 2025 için yüzde 9, 2026 için se yüzde 12 oranında aşağı yönlü revize etti.