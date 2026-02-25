ABD’li devden Borsa İstanbul uyarısı: Hisseler “makroekonomik yerçekimine” karşı koyuyor

ABD’li dev yatırım kuruluşu Morgan Stanley, Borsa İstanbul için uyarıda bulundu. Kurum analistleri, yılbaşından bu yana yaşanan yaklaşık yüzde 23 seviyesindeki yükseliş için, Türk hisse senetlerinin “makroekonomik yerçekimine karşı koyduğu” değerlendirmesini yaparken, bunun sürdürülebilir olmadığı konusunda da uyarıda bulundu.

James Lord’un da aralarında olduğu Morgan Stanley analistleri, yatırımcı notunda, “Türk hisse senetlerinin değerlemeleri yılbaşından bu yana güçlü bir şekilde yükseldi. Bu durum, yerli para birimi cinsi tahvil piyasasından ayrıştıklarını gösteriyor ve kısa vadede yeniden aşağı yönlü bir değerleme riski taşıdıklarına işaret ediyor” diye belirtildi.

“Çok güçlü bir dezenflasyon süreci fiyatlanıyor”

BloombergHT’nin aktardığı raporda, "MSCI Turkey endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 25 toplam getiri sağladı. Bu performansla EEMEA bölgesinde ikinci, küresel ölçekte ise beşinci en iyi piyasa konumunda. Yükseliş, büyük ölçüde şirket karlarından ziyade çarpan genişlemesinden kaynaklandı” ifadeleri kullanıldı.

Mevcut çarpan seviyesinin, piyasadaki gözlemlenebilir beklentilere kıyasla çok daha güçlü bir dezenflasyon sürecini fiyatladığını düşünen Morgan Stanley analistleri buna karşılık, 2 yıllık gösterge devlet tahvili faizinin yılbaşından bu yana büyük ölçüde değişmediğini, bunun da makro piyasalarda faiz indirimleri veya enflasyona ilişkin beklentilerde anlamlı bir iyileşme fiyatlanmadığına işaret ettiğini belirtti.

"Düzeltme potansiyeli yüksek"

Analistler bu nedenle Türk hisselerinde, daha gerçekçi makro beklentilere uyum sağlamak üzere aşağı yönlü bir düzeltme potansiyeli görürken EEMEA içinde Türkiye için “piyasaya paralel getiri” görüşünü korudular. Bununla birlikte, piyasa geneline göre ciddi iskontoyla işlem gören Türk bankalarında da daha fazla yukarı potansiyel görüyor.

Makro tarafta yakın dönemde uzun vadeli tahvillerde pozisyon almak yerine carry işlemlerini tercih ettiklerini belirten analistler enflasyonun beklenenden daha kalıcı olması ve jeopolitik risklerin tırmanmasının uzun vadeli tahvillerin iyi performans göstermesini zorlaştırdığını da belirtti.

“Yatırımcı ilgisi güçleniyor”

Raporda şu değerlendirmeler de yer aldı:

Ocak ayında enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi, politika faizinin ulaşacağı nihai seviyeye ilişkin beklentileri yukarı itti. Ancak TCMB’nin iletişimi, mevcut faiz indirim patikasından memnun olduğu yönünde. Banka, gıda enflasyonundaki artışı geçici görürken, hizmet sektöründeki dezenflasyona güveniyor.

Döviz carry pozisyonları artmaya devam ederken, yatırımcı ilgisi hem hisse senedi hem de sabit getirili menkul kıymetlerde güçleniyor. Yüksek frekanslı veriler şubat ayında daha yüksek bir enflasyona işaret ettiği için, kısa vadede vade riskine kıyasla döviz carry stratejisini tercih etmeyi sürdürüyoruz.