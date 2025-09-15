ABD'li yatırım devi Goldman'dan borsa için düşüş uyarısı: Yüzde 20 değer silebilir

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs yapay zekaya yönelik yatırımlarda yaşanabilecek bir yavaşlamanın ABD hisse senedi piyasalarından yüzde 20'ye varan oranda değer silebileceği uyarısında bulundu.

S&P 500 endeksinde yüzde 20’lik düşüş yaşanabilir

Goldman Sachs analisti Ryan Hammond, uzun vadeli büyüme beklentilerinin 2023 başındaki seviyelere geri dönmesi halinde S&P 500 endeksinin değerleme çarpanlarında yüzde 15-20 arasında düşüş görülebileceğini belirtti.

Büyüme hızı için keskin düşüş uyarısı

Yapay zekâ yatırımları güçlü seyrederken, bazı analistler 2025'in sonlarından itibaren ve 2026'da büyüme hızının keskin şekilde yavaşlayabileceğini öngörüyor.

Piyasa üzerinde ‘yapay zeka’ ağırlıklı

Endişenin kaynağı, piyasa üzerinde yapay zeka odaklı şirketlerin büyük ağırlığa sahip olması. Yalnızca Nvidia, S&P 500'ün yüzde 7'sini oluşturuyor. İlk sekiz yapay zekâ devi, endeksin %36'sından fazlasını temsil ediyor.İlk 10'un dışında Oracle, Palantir ve Cisco gibi şirketler de sektördeki ağırlığı artırıyor.