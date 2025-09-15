  1. Ekonomim
  2. Borsa Haberleri
  3. ABD'li yatırım devi Goldman'dan borsa için düşüş uyarısı: Yüzde 20 değer silebilir
Takip Et

ABD'li yatırım devi Goldman'dan borsa için düşüş uyarısı: Yüzde 20 değer silebilir

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs 2025 sonu için piyasalar için uyarılarda bulundu. Dev banka, "Yapay zeka yatırımlarındaki yavaşlama SP 500'ü yüzde 20 düşürebilir" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ABD'li yatırım devi Goldman'dan borsa için düşüş uyarısı: Yüzde 20 değer silebilir
Takip Et

ABD'li yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs yapay zekaya yönelik yatırımlarda yaşanabilecek bir yavaşlamanın ABD hisse senedi piyasalarından yüzde 20'ye varan oranda değer silebileceği uyarısında bulundu.

S&P 500 endeksinde yüzde 20’lik düşüş yaşanabilir

Goldman Sachs analisti Ryan Hammond, uzun vadeli büyüme beklentilerinin 2023 başındaki seviyelere geri dönmesi halinde S&P 500 endeksinin değerleme çarpanlarında yüzde 15-20 arasında düşüş görülebileceğini belirtti. 

Büyüme hızı için keskin düşüş uyarısı

Yapay zekâ yatırımları güçlü seyrederken, bazı analistler 2025'in sonlarından itibaren ve 2026'da büyüme hızının keskin şekilde yavaşlayabileceğini öngörüyor.

Piyasa üzerinde ‘yapay zeka’ ağırlıklı

Endişenin kaynağı, piyasa üzerinde yapay zeka odaklı şirketlerin büyük ağırlığa sahip olması. Yalnızca Nvidia, S&P 500'ün yüzde 7'sini oluşturuyor. İlk sekiz yapay zekâ devi, endeksin %36'sından fazlasını temsil ediyor.İlk 10'un dışında Oracle, Palantir ve Cisco gibi şirketler de sektördeki ağırlığı artırıyor.

Küresel piyasalar Fed haftasına pozitif başladıKüresel piyasalar Fed haftasına pozitif başladıFinans
Gözler Fed'in faiz kararında: Zirveden altın alınır mı? Uzman isim açıkladıGözler Fed'in faiz kararında: Zirveden altın alınır mı? Uzman isim açıkladıEkonomi
Borsa Haberleri
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
VİOP'ta endeks kontratı haftaya yatay başladı
Borsada hangi hisseler öne çıktı? İşte en çok kazandıran 3 hisse...
Borsada hangi hisseler öne çıktı?
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
New York borsası günü karışık seyirle kapattı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan üç hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusu
Borsa İstanbul’dan endeks değişikliği duyurusu
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı
Avrupa borsaları günü karışık seyirle kapattı