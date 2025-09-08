  1. Ekonomim
Açığa satışta yukarı adım kuralı uygulanacak

Borsada açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

BIST 100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yayımlandı.

Duyuruda, "Saat 10.01.59 itibarıyla BIST100 endeksinde meydana gelen yüzde 2 değişim sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır" ifadesi kullanıldı.

