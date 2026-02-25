Afyon Çimento’dan 600 milyon TL’lik temettü planı

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş., 2025 yılı finansal sonuçlarınının ardından kar payı dağıtım planını pay sahiplerine duyurdu.

Şirket, geçmiş yıl karlarından yapılan eklerle birlikte toplam 600.000.000 TL brüt kar payı dağıtılacağını açıkladı. Bu kapsamda birinci kar payı 20.000.000 TL, ikinci kar payı 144.167.937,02 TL ve geçmiş yıl karlarından dağıtılacak pay 435.832.062,98 TL olarak belirlendi. Kar dağıtımından 400.000.000 TL sermayeyi temsil eden pay sahipleri yararlanacak.

Nakit kar payı ödemesi, pay başına brüt 1,50 TL, net 1,275 TL ve %15 stopaj oranı ile yapılacak. Yönetim Kurulu, kar dağıtım esaslarını 30 Mart 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’un onayına sunacak. Genel Kurul'a nakit temettü ödemesinin 1 Nisan tarihinde başlaması teklif edilecek.

Pay şeklinde kar payı dağıtımı ise yapılmayacak.