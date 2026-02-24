Agesa Hayat temettü ödemeyi planlıyor
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş., dün gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında, 2025 yılı karından nakit kar payı dağıtımını Genel Kurul'a önerme kararı aldı.
Agesa Hayat, pay başına 6,94 TL temettü ödemeyi planlıyor. Alınan karara göre; 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,9444444 TL, net 5,9027777 TL nakit kar payı dağıtılması öngörülüyor. Brüt temettü oranı %694,44444, net temettü oranı ise %590,27777 olarak hesaplandı. Stopaj oranı %15 olarak açıklandı.
Yönetim Kurulu kararına göre pay biçiminde ödeme yapılmayacak.
Genel Kurul'a nakit temettü ödemesinin 25 Mart 2026 tarihinde başlaması teklif edilecek.