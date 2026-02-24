Agesa Hayat temettü ödemeyi planlıyor

Agesa Hayat, pay başına 6,94 TL temettü ödemeyi planlıyor. Alınan karara göre; 1 TL nominal değerli pay için brüt 6,9444444 TL, net 5,9027777 TL nakit kar payı dağıtılması öngörülüyor. Brüt temettü oranı %694,44444, net temettü oranı ise %590,27777 olarak hesaplandı. Stopaj oranı %15 olarak açıklandı.

Yönetim Kurulu kararına göre pay biçiminde ödeme yapılmayacak.

Genel Kurul'a nakit temettü ödemesinin 25 Mart 2026 tarihinde başlaması teklif edilecek.