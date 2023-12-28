Ahlatcı Yatırım'dan halka arz kararı
Ahlatcı Yatırım, halka açılma amacıyla esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK'ya başvuru yapma kararı aldı.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler AŞ, halka açılma amacıyla esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş için SPK'ya başvuru yapma kararı aldı.
Şirket'ten KAP'a yapılan açıklamada, "Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.12.2023 tarih ve 2023/45 sayılı kararı kapsamında, Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. paylarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde işlem görebilmesi amacını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'na halka açılma amaçlı esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş başvurusu yapılmasına karar verilmiştir" denildi.