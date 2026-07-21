Ak Yatırım model portföyünde değişikliğe gitti

Ak Yatırım, model portföyünü güncelleyerek MLP Sağlık'ı (MPARK) listeden çıkardı.

Kurum, MLP Sağlık'ın 2026'nın ikinci çeyreğinde FAVÖK'ünün reel bazda yıllık yüzde 22 artmasını beklediğini belirtirken, arsa satışından kaynaklanan tek seferlik yatırım zararı ve yükselen efektif vergi oranı nedeniyle net kârın gerilemesini öngördü.

Yılın ikinci yarısında ise regülasyonların etkisiyle doktor giderlerinin satışlara oranının 1,8 puan artacağı, bunun da şirketin FAVÖK'ünde reel bazda yıllık yaklaşık yüzde 15 düşüşe yol açmasının beklendiği ifade edildi.

Ak Yatırım, artan doktor giderlerinin önümüzdeki çeyreklerde kâr momentumunu zayıflatacağı beklentisinin, MLP Sağlık'ın model portföyden çıkarılmasında etkili olduğunu belirtti.

"Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesi korundu

MLP Sağlık (MPARK), Eylül 2024'te model portföye alınmasından bu yana TL bazında yüzde 14 getiri sağlarken, BIST 100'ün yüzde 22 gerisinde kaldı.

Buna rağmen Ak Yatırım, şirketin 4,5x FD/FAVÖK çarpanıyla uluslararası benzerlerine göre yüzde 59 iskontolu işlem görmesi nedeniyle "Endeks Üzeri Getiri" tavsiyesini korudu.

Model portföy BIST 100'ü geride bıraktı

Ak Yatırım'ın model portföyü, 16 Temmuz'daki son güncellemeden bu yana yüzde 1,9 yükselirken, aynı dönemde BIST 100 toplam getiri endeksi yüzde 1,3 geriledi.

Böylece model portföyün yılbaşından bu yana getirisi yüzde 18,7'ye ulaşırken, endekse göre pozitif getiri farkı yüzde 6,1 oldu.

Son bir haftada BIST 100'de en yüksek getiriyi Efor Çay (EFORC), Balsu Gıda (BALSU), Kardemir (KRDMD) ve Aksa Enerji (AKSEN) sağladı.

Endekse en güçlü katkıyı Tüpraş (TUPRS), BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) ve Ereğli Demir Çelik (EREGL) verirken, en fazla aşağı yönlü etkiyi Destek Faktoring (DSTKF), Aselsan (ASELS) ve Türk Hava Yolları (THYAO) oluşturdu.