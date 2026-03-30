Akbank takipteki alacaklarını sattı

Akbank, 222 milyon TL bedelle takipteki kredi alacak portföyünün bir bölümünü satışı gerçekleştirdi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın 1.491 milyon TL tutarındaki takipteki kredi alacak portföyünün bir kısmı, toplam 222 milyon TL karşılığında Arsan Varlık Yönetimi A.Ş., Dünya Varlık Yönetimi A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye devredildi. Bu işlemle Akbank, portföy yönetimi stratejisi kapsamında alacaklarını likiditeye dönüştürmüş oldu.