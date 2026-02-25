Akbank, temettü dağıtma kararı aldı

Akbank, 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen net kar üzerinden hissedarlara toplam 11.449.360.000 TL brüt nakit kar payı dağıtılacağını açıkladı.

Bankanın Yönetim Kurulu, 24 Şubat 2026 tarihinde yaptığı toplantıda, 57.247.060.569,93 TL tutarındaki net karın bir kısmını hissedarlara dağıtma kararı aldı. Buna göre, bankanın 5,2 milyar TL ödenmiş sermayesinin %5’ine tekabül eden 260 milyon TL birinci kar payı ve 11.189.360.000 TL ikinci kar payı olmak üzere toplamda 11,45 milyar TL nakit brüt kar payı ödenmesi planlanıyor. Bu, ödenmiş sermayenin %220,18’ine denk geliyor.

Yönetim Kurulu, kar payı ödemelerinin 26 Mart tarihinden itibaren başlamasını 30 Mart tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da hissedarların onayına sunacak.

Yönetim Kurulu, kurumlar vergisinden muaf tutulan 74.048.994,83 TL’yi "Özel Fon Hesabı"na aktaracak, 1.118.936.000 TL tutarındaki kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan kar ise olağanüstü yedekler olarak kayıtlara geçirilecek.