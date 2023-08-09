Akbank, yurt dışı tahvil ihracı için başvuruda bulanacak

Akbank yeşil/sürdürülebilir temalı tahvil de dahil olmak üzere yurtdışında 4 milyar dolara kadar sermaye piyasası aracı ihraçları için genel müdürlüğe yetki verdi.

Banka'dan KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; yurt dışı borçlanma aracı ihraçları için Sermaye Piyasası Kurulu'nca 1 yıl süreli olarak verilen iznin yenilenmesini teminen, yurt dışında toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir.

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından; uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda, 1 yıllık dönem içerisinde yurt dışında toplamda 2 milyar ABD Doları veya muadili yabancı para veya Türk Lirası tutarına kadar birden fazla sayıda Yeşil/Sürdürülebilir tahvil ve/veya Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik'te belirtilen niteliklere haiz ve özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte tahvil veya borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası aracı ihraç izni için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli tüm yasal işlemlerin yapılması amacıyla Genel Müdürlüğe yetki verilmesine karar verilmiştir."