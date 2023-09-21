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Akbank'ın borçlanma aracı ihraçlarına onay

Akbank'ın, 10 milyar TL nominal ihraç tavanlı yapılandırılmış borçlanma aracı ve 30 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu ihracı onaylandı.

Haber Merkezi
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank'ın borçlanma aracı ihraçlarını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 10 milyar TL nominal ihraç tavanlı yapılandırılmış borçlanma aracını nitelikli yatırımcılara, 30 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu tahsisli/nitelikli yatırımcılara satacak.

SPK, İş Bankası'nın borçlanma aracı ihracını onayladıSPK, İş Bankası'nın borçlanma aracı ihracını onayladıŞirket Haberleri

 