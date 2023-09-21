Akbank'ın borçlanma aracı ihraçlarına onay
Akbank'ın, 10 milyar TL nominal ihraç tavanlı yapılandırılmış borçlanma aracı ve 30 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosu ihracı onaylandı.
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Akbank'ın borçlanma aracı ihraçlarını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Banka 10 milyar TL nominal ihraç tavanlı yapılandırılmış borçlanma aracını nitelikli yatırımcılara, 30 milyar TL nominal ihraç tavanlı tahvil/finansman bonosunu tahsisli/nitelikli yatırımcılara satacak.