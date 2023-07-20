Akbank'tan 300 milyon dolarlık tahvil ihracı

Akbank, tahvil ihracı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Buna göre banka, 300 milyon dolar tutarında sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracı sağlayacak.

Akbank'tan KAP'a yapılan açıklamanın detayı şöyle; "Bankamızca yurt dışında ihraç edilmesi planlanan 300.000.000 USD tutarındaki borçlanma aracı için tertip ihraç belgesi alınabilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur."