Akçansa hisseleri zorunlu pay alım teklifi sonrası tavan oldu
Heidelberg Materials, Akçansa'da zorunlu pay alım teklifi için SPK'ya başvurdu. Hisse başına en az 260,25 TL olarak belirlenen teklif fiyatının ardından Akçansa hisseleri haftanın ilk işlem gününde tavan oldu.
Heidelberg Materials, Sabancı Holding'in Akçansa'daki yüzde 39,72 oranındaki payını devralmasının ardından doğan zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğü kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuruda bulundu.
TEB Yatırım aracılığıyla yapılan başvuruda, zorunlu pay alım teklifinin taban fiyatı hisse başına 260,25 TL olarak belirlendi. Çağrı sürecine ilişkin takvim ise SPK'nın onayının ardından netleşecek.
Açıklanan 260,25 TL'lik zorunlu çağrı fiyatı, Akçansa hisselerinin önceki işlem günündeki 188,20 TL kapanış fiyatına göre yaklaşık yüzde 38 prim içeriyor.
Teklif fiyatının açıklanmasının ardından Akçansa hisseleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 10 yükselerek 207 TL ile tavan fiyata ulaştı.
Teklif fiyatı yukarı yönlü revize edilebilecek
Şirket, fiili çağrı sürecinin başlayacağı tarihten önceki iş gününde açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz kuru dikkate alınarak teklif fiyatının yukarı yönlü güncellenebileceğini bildirdi. Ancak hisse başına 260,25 TL'nin taban fiyat olarak uygulanacağı vurgulandı.
Sabancı Holding, Akçansa'daki paylarının Heidelberg Materials'a satışını 18 Haziran'da yaklaşık 427,9 milyon dolar bedelle tamamlamıştı.