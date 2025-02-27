Akfen İnşaat'tan olağan dışı hareketler için inceleme talebi

Akfen İnşaat, fiyat hareketleri için düzenleyici kurumlardan inceleme talep etti.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada halka arz sonrasında şirketin pay piyasasında olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri gözlemlendiği belirtildi.

KAP açıklamasına göre bu kapsamda, şirketin yönetimi kurulu 27 Şubat tarihli kararı ile; anılan hareketlerin halka arz izahnamesinde belirtilen bilgiler ile halka arz sonrasındaki şirket faaliyetleri veya finansal durumu ile bağlantılandırılamaması ve pay piyasasındaki söz konusu olağan dışı hareketler ile ilişkilendirilebilecek kamuya henüz açıklanmamış herhangi bir özel durumun bulunmadığı dikkate alınarak incelenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması talepleriyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.'ye (Borsa) başvurdu.

Şirketin hisseleri 38,70 TL'den halka arz edilirken, halka arzdan bu yana yaklaşık yüzde 46 geriledi.