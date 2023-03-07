Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzında talep toplama başlıyor
Akfen Yenilenebilir Enerji’nin yüzde 33,5’i, Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Mart olarak belirlendi.
Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğini üstlendiği halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji’de Akfen Holding’e ait 340.370.703 TL nominal değerli paylar, 9.80 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.
Halk arz aşamasında satılan paylar, oransal dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 33,5 olacak. Halka arzda Akfen Yenilenebilir Enerji hisselerinin yüzde 10'u şirket çalışanlarına, yüzde 20’si yurt içi kurumsal ve yüzde 20’si bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.