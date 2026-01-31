AKHAN ne zaman işlem görecek (Şubat 2026)? Akhan Un kaç lot verdi? soruları Borsa İstanbul yatırımcısının gündeminde yer etti. Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi A.Ş.’nin halka arzına katılan yatırımcılar sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. Ayrıca un üreticisinin ne zaman işlem görmeye başlayacağı da merak ediliyor. Konuya ilişkin güncel bilgileri haberimizde derledik…

AKHAN NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK (ŞUBAT 2026)?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla halka arz süreci başlayan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri, yatırımcılardan yoğun ilgi görüyor. Şirketin payları, 28-29-30 Ocak 2026 tarihlerinde 21,50 TL sabit fiyatla talep toplama sürecini tamamladı.

Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından, payların Şubat ayının ilk haftası itibarıyla Borsa İstanbul Ana Pazar’da AKHAN koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Toplamda 54,7 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulduğu arzda, bireysel yatırımcılara "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulandı.

AKHAN UN KAÇ LOT VERDİ?

Akhan Un halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,1 milyar TL olan şirket, elde edilen gelirin %45’ini işletme sermayesi, %40’ını finansal borçların kapatılması ve %15’ini yatırım finansmanı için kullanmayı planlıyor. Yatırımcılar, kesin işlem tarihini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılacak resmi açıklama ile takip edebilecekler.