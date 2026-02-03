Akhan Un halka arzında ilk işlem tarihi belli oldu
Borsa İstanbul, halka arz süreci tamamlanan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş 6 Şubat'ta işlem görmeye başlayacağını duyurdu.
Borsa İstanbul A.Ş. 3 Şubat’ta Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP) talep toplama sürecini tamamlayan Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin 6 Şubat’ta borsada işleme başlayacağını duyurdu.
Açıklamada, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri’nin sermayesini temsil eden 273.350.000 TL nominal değerli payların Kotasyon Yönergesi’nin 8’inci maddesi çerçevesinde kota alındığı kaydedildi.
Halka arz edilen 54.700.000 TL nominal değerli şirket payları 06.02.2026 tarihinden itibaren Ana Pazar’da 21,50 TL baz fiyat, “AKHAN.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacak. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlendi.