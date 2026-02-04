Akhan Un'un borsada işlem göreceği tarih belli oldu

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 28-30 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama süreci ile halka arzı gerçekleştirilen Akhan Un'un payları 6 Şubat'tan itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işleme açılacak.

KAP'a yapılan açıklamada, "Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) sermayesini temsil eden 273.350.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 54.700.000 TL nominal değerli Şirket payları 06/02/2026 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 21,50 TL/pay baz fiyat, "AKHAN.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir" denildi.

Akhan Un'un talep toplama sürecinde. Yurt İçi Bireysel yatırımcılardan nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,80 katı, Yurt İçi Kurumsal yatırımcılardan ise nihai tahsisat tutarının yaklaşık 8,90 katı oranında talep gelmişti.