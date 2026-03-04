Akış GYO'dan temettü kararı: 1,1 milyar TL kar payı dağıtacak

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri: II, No: 14.1 sayılı Tebliği kapsamında hazırlanan konsolide finansal tablolara göre şirketin 2025 yılı net dönem karı 3 milyar 230 milyon 26 bin 951 TL olarak gerçekleşti.

Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine göre düzenlenen mali tablolarda ise şirketin net dönem karı 2 milyar 468 milyon 848 bin 617 TL olarak kaydedildi.

Yasal yedekler ayrıldı

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi ve şirket esas sözleşmesi doğrultusunda dönem karından 123 milyon 442 bin TL tutarında birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına karar verildi.

Şirketin ödenmiş sermayesinin 2 milyar 415 milyon TL olduğu belirtilirken, mevcut yasal yedeklerin sermayenin yüzde 20 sınırına ulaşması için gerekli tutar dikkate alındı.

Hisse başına temettü tutarı ne kadar?

Yönetim kurulunun aldığı karara göre:

- Birinci temettü: 120 milyon 750 bin TL

- İkinci temettü: 979 milyon 250 bin TL

Toplamda ortaklara 1 milyar 100 milyon TL temettü dağıtılması planlanıyor.

Buna göre 1 TL nominal değerli pay başına brüt temettü 0,45548654 TL olarak hesaplandı. Temettü dağıtım oranı ise yüzde 45,55 seviyesinde olacak.

Kalan kar yedeklere ayrılacak

Cnbc-e'nin aktardığına göre, temettü dağıtımının ardından 1 milyar 908 milyon 659 bin TL tutarındaki karın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılması kararlaştırıldı.

Temettü ödeme tarihi ne zaman?

Şirket, temettü ödemelerinin 20 Nisan 2026 tarihinde nakden yapılmasını planlıyor.

Yönetim kurulunun hazırladığı kar dağıtım önerisi, onaylanmak üzere genel kurulun gündemine sunulacak. Ayrıca karar ve 2025 yılı kar dağıtım tablosu Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklanacak.