Aksa Akrilik (AKSA) bedelsiz tarihini açıkladı

Aksa Akrilik'ten bugün (23 Temmuz) Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada 'Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi' duyuruldu. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 323.750.000 TL'den 3.885.000.000 TL'ye artırılması kapsamında ihraç edilecek 3.561.250.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.07.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-57309 sayılı yazısı ile onaylanmıştır."

Açıklamada 'Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihinin' 24 Temmuz 2024 olacağı belirtildi.

Paylaşılan tarihler şöyle:

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi: 24.07.2024

Ödeme Tarihi: 26.07.2024 (Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih)

Kayıt Tarihi: 25.07.2024 (Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih)