Alarko GYO'dan yüzde 200 bedelli sermaye artırım kararı
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, çıkarılmış sermayesini yüzde 200 bedelli artırarak 2,03 milyar TL'den 6,09 milyar TL'ye yükseltmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurdu.
Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO), bedelli sermaye artırımı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Şirketin 2 milyar 28,6 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 200 oranında artırılması planlanıyor.
Bu kapsamda 4 milyar 57,2 milyon TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilmesi ve şirket sermayesinin 6 milyar 85,8 milyon TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.
Şirket, bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylanması amacıyla gerekli SPK başvurusunun 10 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını duyurdu.