Alarko GYO'dan yüzde 200 bedelli sermaye artırım kararı

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ALGYO), bedelli sermaye artırımı kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirketin 2 milyar 28,6 milyon TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere yüzde 200 oranında artırılması planlanıyor.

Bu kapsamda 4 milyar 57,2 milyon TL tutarında sermaye artırımı gerçekleştirilmesi ve şirket sermayesinin 6 milyar 85,8 milyon TL'ye yükseltilmesi hedefleniyor.

Şirket, bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamenin onaylanması amacıyla gerekli SPK başvurusunun 10 Temmuz 2026 tarihinde yapıldığını duyurdu.