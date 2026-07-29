Albayrak Beton bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor
Halka arz sürecini tamamlayan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak. Şirket payları 38,60 TL baz fiyatla işlem görecek.
Halka arz sürecini tamamlayan Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN), bugün Borsa İstanbul'da ilk işlem gününe çıkıyor.
Borsa İstanbul'un Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladığı açıklamaya göre şirket payları, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren ALBTN.E işlem koduyla Yıldız Pazar'da işlem görecek.
Şirket payları için baz fiyat 38,60 TL olarak belirlenirken, maksimum emir değeri 1 milyon TL olacak.