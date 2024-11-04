Albayrak Beton, halka arz için SPK'ya başvurdu

SPK başvurusuyla beraber halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için BİST’e de başvuru yapan Albayrak Beton’un, paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arz edilmesi planlanıyor.

Halka arz sürecine ilişkin kısa bir açıklama yapan Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak “Halka arzdaki öncelikli hedefimiz şirketimizi kurumsallaştırmak, ömrünü uzatmak ve sürdürülebilir olmaktır. Diğer yandan şirketimize halkı ortak etmeyi istedik. Çünkü en iyi ortak halktır. Finansal desteği halktan almayı tercih ettik. Bu şekilde para kazanacak ve yatırımlar yapacağız. Halk da bundan para kazanacak. Şirketimizin halka arz süreci ise Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yönetilecek” dedi.

Bugüne kadar ana faaliyet konusu hazır beton üretimi olan Albayrak Beton, 2008 yılı itibariyle adım attığı inşaat sektöründe gayrimenkul üretimini aralıksız sürdürüyor. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre; Türkiye genelinde 1.020 şirket arasında 15’inci sırada yer alan Albayrak Beton, pek çok önemli markanın ve Anadolu Yakası’ndaki metro projelerinin beton tedarikçisi konumunda bulunuyor. Bu zamana kadar altı projede toplam 411 kişiyi ev sahibi yapan Albayrak Beton, inşaat alanında da dört yeni projenin inşasına başlamış bulunuyor. Albayrak Beton’un son lansmanını gerçekleştirdiği projeleri arasında ‘Teraphill 15’, ‘Moonpark Koru’, ‘Teraphill Loft’ ve ‘Villa Rise’ projeleri yer alıyor.