Albayrak Beton'un halka arz sonuçları belli oldu

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arz sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Buna göre, Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama sürecinde pay başına halka arz fiyatı 38,60 TL olarak belirlendi.

Halka arz edilen 70 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

549 bin yatırımcıya dağıtım yapıldı

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildiği için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul verilerine göre halka arzda 73 milyon 694 bin 250 adet filtre edilmemiş emir girilirken, toplam talep tutarı 2,84 milyar TL oldu.

Dağıtıma dahil edilen emir miktarı 72 milyon 974 bin 129 adet olarak gerçekleşirken, halka arz edilen paylar 549 bin 211 yatırımcıya dağıtıldı.