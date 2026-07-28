Albayrak Hazır Beton yarın 9 BIST endeksine dahil edilecek

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Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ALBTN) paylarının dahil edileceği endeksleri duyurdu.

Şirket payları, 29 Temmuz 2026 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Aynı tarihten itibaren Albayrak Hazır Beton (ALBTN) payları; BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Katılım Tüm, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Taş Toprak ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına alınacak.

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre endeks hesaplamalarında şirketin 250 milyon payı ile yüzde 28 fiili dolaşımdaki pay oranı esas alınacak.