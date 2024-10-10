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Alman devinden Borsa İstanbul analizi

Deutsche Bank'ın yatırım kurumu DWS Investment, Borsa İstanbul’a dair değerlendirmede bulundu. Yükseliş için faiz indirimine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Haber Merkezi
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Alman devinden Borsa İstanbul analizi
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Deutsche Bank iştiraki DWS Investment, Borsa İstanbul’a fon girişi için Türkiye'nin faiz indirimlerinin yakın görülmesi ve enflasyonun kazançlar üzerindeki etkisinin daha fazla fiyatlanması gerektiği görüşünü savundu.

Bloomberg'in haberine göre, DWS Investment Portföy Yöneticisi Sebastian Kahlfeld, “Enflasyon muhasebesi kullanmak zorunda olan şirketler piyasa beklentilerinin önemli ölçüde altında sonuçlar verdi ve bu da yatırımcılarda yüksek belirsizlik yarattı. Önce bunun yatırımcılar tarafından hazmedilmesini, sonraki tetikleyicinin ise düşen politika faizlerinden gelmesini istiyoruz” dedi.

Beklentiler 2025’e ertelendi

Kahlfeld, “Yatırımcılar bu yılın sonuna doğru Türkiye'de enflasyonun düşeceğine ve faiz oranlarının gerileyeceğine dair büyük umutlar besliyordu. Bu beklentiler gelecek yıla ertelenmek zorunda kaldı ve bu da piyasa için yatırım durumunu açıkça zayıflattı” dedi.

Enflasyon düştükçe yerel yatırımcıların Türk hisse senedi varlıklarını azaltıp daha düşük riskli yatırım araçlarına geri dönmelerini bekleyen Kahlfeld'e göre, faizler nihayet düşmeye başladığında borsaya yabancı yatırım gelmemesi de bir başka endişe kaynağı olabilir.

Türkiye’ye rakip piyasalar

Kahlfeld, “Rakip piyasaların daha güçlü makroekonomik temellere sahip olması halinde, uluslararası yatırımcılar Endonezya ya da yakın zamanda darbe alan Brezilya gibi piyasalar lehine Türkiye'yi göz ardı edebilir” dedi.

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