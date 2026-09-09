Alves Kablo 10 Borsa İstanbul endeksinden çıkarılıyor

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Alves Kablo paylarının 10 Eylül 2026'dan itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görecek olması nedeniyle şirket 10 farklı Borsa İstanbul endeksinin kapsamından çıkarılacak.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti'nin 8.1'inci maddesi kapsamında Alves Kablo; BIST 500, BIST Tüm, BIST Tüm100, BIST Ana, BIST Katılım Tüm, BIST Katılım 100, BIST Sınai, BIST Sınai Ağırlık Sınırlamalı, BIST Metal Eşya Makina ve BIST Ankara endekslerinden çıkarılacak.

Değişiklikler 10 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Döktaş ve Forte endekslere dahil edilecek

Alves Kablo'nun BIST 500'den çıkarılması nedeniyle, 2026'nın üçüncü çeyreği için endeksin ikinci yedeği olarak belirlenen Döktaş Dökümcülük, BIST 500 kapsamına alınacak.

Alves Kablo'nun BIST Katılım 100'den çıkarılmasının ardından ise Mayıs-Eylül 2026 dönemi için endeksin birinci yedeği olan Forte Bilgi İletişim, BIST Katılım 100 endeksine dahil edilecek.