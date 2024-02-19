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Alves Kablo'nun arzında talep toplama tarihleri belli oldu

Alves Kablo halka arzında 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Haber Merkezi
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Alves Kablo'nun arzında talep toplama tarihleri belli oldu
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Alves Kablo ve halka arza aracılık edecek olan İnfo Yatırım tarafından yapılan açıklamaya göre, Alves Kablo payları için 22-23 Şubat tarihlerinde talep toplanacak.

Çıkarılmış sermayenin 120 milyon TL'den 160 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle oluşacak 40 milyon TL nominal değerli 40 milyon adet B grubu payın halka arzı yapılacak. 1 TL nominal değerli hisse için fiyat 19,45 TL olarak belirlendi.

İhraç edilecek payların 32 milyon TL nominal değerli kısmı yurt içi bireysel yatırımcılar ve 8 milyon TL'lik kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

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