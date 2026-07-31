Amazon ve Microsoft bilançoları çip hisselerini uçurdu

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ABD'li teknoloji devleri Amazon ve Microsoft'un beklentilerin üzerinde gelen ikinci çeyrek finansal sonuçları, yapay zeka yatırımlarına ilişkin iyimserliği yeniden canlandırdı.

ABD borsalarında başlayan yükseliş, Asya piyasalarına taşınırken yatırımcılar yeniden yarı iletken şirketlerine yöneldi.

Asya'da çip hisseleri sert yükseldi

Güney Kore'de SK Hynix hisseleri işlemlerde yüzde 25'in üzerinde, Samsung Electronics hisseleri ise yüzde 20'yi aşan yükseliş kaydetti.

Diğer teknoloji şirketlerinden LG Innotek yüzde 11,2, Seoul Semiconductor ise yüzde 7,8 değer kazandı.

Japonya'da da yükseliş dikkat çekti. Tokyo Electron yaklaşık yüzde 18, Advantest ve Lasertec yüzde 13'ün üzerinde, Renesas Electronics yüzde 12, Disco ise yüzde 9 yükseldi. SoftBank Group hisseleri de yüzde 10'un üzerinde prim yaptı.

Satış baskısı yerini toparlanmaya bıraktı

Yarı iletken hisseleri son dönemde yüksek yapay zeka değerlemelerine ilişkin endişeler ve Çinli bellek üreticilerinden gelen rekabet baskısıyla satış baskısı altında kalmıştı.

Ancak ABD'de iShares Semiconductor ETF'nin (SOXX) bir günde yüzde 8'i aşan yükselişi küresel piyasalarda algının yeniden pozitife dönmesini sağladı.