Anadolu Yatırım'dan borsa için 20.000 hedefi

Anadolu Yatırım, yayımladığı “Strateji Raporu ve Model Portföy Önerileri – Ocak 2026” çalışmasında, 2026 yılında BIST 100 endeksinin 20.000 seviyesini hedefleyebileceğini öngördü. Raporda, dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme, kademeli faiz indirimleri ve ekonomik büyümedeki ivmelenmenin Borsa İstanbul’u destekleyen ana unsurlar olacağı ifade edildi.

Rapora göre, 2026 yılında Türkiye ekonomisinde dezenflasyon sürecinin etkileri önceki yıla benzer şekilde izlenmeye devam edecek. Enflasyonun yüzde 31’in altına gerilemesiyle birlikte reel faizin pozitif olduğu bir ortamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz indirimlerini sürdürmesi bekleniyor. Bu süreçte para politikasının yanı sıra kamu maliyesindeki disiplinin de kritik önemde olduğu vurgulanırken, Orta Vadeli Program’da yer alan 2026 yıl sonu için yüzde 16 ve 2027 için yüzde 9 enflasyon hedeflerinin bu kararlılığın göstergesi olduğu belirtildi.

Anadolu Yatırım, Türkiye ekonomisinin 2025 yılını yüzde 3,7 büyüme ile tamamlamasını, 2026 yılında ise finansman koşullarındaki gevşeme ve öncü göstergelerdeki iyileşmenin etkisiyle büyümenin yüzde 4,2’ye yükselmesini bekliyor. Küresel ve yurtiçinde devam etmesi öngörülen parasal gevşeme politikaları ile petrol fiyatlarının son beş yıllık ortalamaların altında seyretmesinin de büyümeyi destekleyici unsurlar arasında yer aldığı kaydedildi.

Şirket kârlarında toparlanma bekleniyor

Raporda, son iki yılda uygulanan sıkı para politikası ve mali tedbirlerin iç talebi baskılayarak ekonomik faaliyetlerde yavaşlamaya yol açtığı, bunun da dezenflasyon sürecine katkı sağladığı hatırlatıldı. 2026 yılında ise, ekonomik aktivitenin güçlenmesiyle birlikte şirket kârlarında toparlanma beklendiği ifade edildi.

Bu görünüm altında Borsa İstanbul için 2026 yılına yönelik beklentilerin olumlu olduğu belirtilirken, dezenflasyon, faiz indirimleri, büyümede hızlanma ve şirket kârlılıklarındaki toparlanmanın hisse senedi piyasasını destekleyeceği vurgulandı. Olası kredi notu artışları ve yabancı sermaye girişlerinin de borsaya ilave destek sağlayabileceği, buna karşın küresel jeopolitik riskler ile yurtiçindeki siyasi gelişmelerin izlenmesi gereken başlıca risk unsurları olmaya devam ettiği kaydedildi.