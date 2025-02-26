Analistlerden iyimser tahmin: Japon hisse senetlerinde yükseliş rüzgârı

Reuters anketine katılan hisse senedi stratejistlerine göre, Japonya'nın Nikkei 225 Endeksi haziran ayı sonuna kadar yüzde 4,6 artacak.

13-25 Şubat tarihleri arasında ankete katılan 19 analistin medyan tahminine göre, Nikkei'nin salı günkü 38.237,79 kapanışından haziran sonunda 40.000'den işlem görmesi bekleniyor. Yıl sonunda ise yüzde 11'in üzerinde artışla 42.500 seviyesinden işlem göreceği tahmin ediliyor.

Nikkei 225 Endeksi şu sıralarda düne göre yüzde 0,89 kaybıyla 37898,15 puandan işlem görüyor.

Yatırımcılar ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi tehdidinin küresel işletmeler üzerindeki etkisini değerlendirirken, Japonya'nın gösterge hisse senedi endeksindeki kazançlar bu yıl şimdiye kadar sınırlı kaldı.

Nikkei'nin haziran sonunda 43.000 seviyesinden işlem göreceğini öngören Daiwa Securities baş hisse senedi stratejisti Yugo Tsuboi, "Japon şirketlerinin bu yılki görünümü başlangıçta mütevazı olabilir, ancak Trump'ın gümrük tarifesi planları hakkında daha net bir görüşe sahip olduklarında, görünümleri güçlenebilir" dedi.

Tsuboi, yerel şirketlerin Nisan ayında başlayan mali yıl için rekor karlar açıklamasını bekliyor ve Nikkei'nin üç ay içinde yaklaşık yüzde 10 yükselebileceğini söyledi.