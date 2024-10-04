Aracı kurum model portföylerinde en çok yer verilen hisse senetleri belli oldu

Foreks Haber tarafından takip edilen 28 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen hisseler ağustos sonunda olduğu gibi Turkcell, THY, Migros, BİM ve Akbank olarak gerçekleşti.

Turkcell lider

Turkcell, Foreks Haber'in takip ettiği 28 model portföyün 17'sinde kendisine yer bulurken, THY 16, Migros 13, BİM 13 ve Akbank 10 model portföyde yer aldı.

Bunları 9 model portföyde yer alan Mavi Giyim ve Koç Holding, 8 portföyde yer alan Sabancı Holding ve Tüpraş ile 7 model portföyde yer alan Coca-Cola İçecek, İş Bankası C, Ford Otosan ve YKB izledi.

28 model portföyde toplam 67 farklı hisse senedi yer buldu.

En beğenilen hisselerin hedef fiyatları

En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 141,56 TL oldu. THY için ortalama hedef fiyatı 441,37 TL, BİM için 711,93 TL, Migros için 695,89 TL, Akbank için 81,79 TL, Mavi Giyim için 142,21 TL, Sabancı Holding için 129,07 TL, Koç Holding için 318,91 TL ve Tüpraş için 222,88 TL, Coca-Cola İçecek için 90,43 TL, İş Bankası C için 19,79 TL, Ford Otosan için 1421,31 TL ve YKB için 42,45 TL oldu.

En yüksek getiri potansiyeli olan hisseler

Bu en beğenilen 10 hisse içinde en yüksek getiri potansiyeli sunan yüzde 85,95 getiri potansiyeli ile Koç Holding oldu. Koç Holding, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 25,60 kazandırdı. Coca-Cola İçecek yer aldığı model portföylerde verilen hedef fiyatların ortalamasına göre yüzde 71,11 getiri potansiyeline sahip. En yüksek getiri potansiyeline sahip üçüncü hisse yüzde 65,84 ile Mavi Giyim olurken, Ford Otosan yüzde 65,17 ile dördüncü ve Migros yüzde 64,90 ile beşinci sırada yer aldı. Portföylerde en çok yer verilen hisse olan Turkcell'in getiri potansiyeli yüzde 62,81 olarak belirlendi.