Aracı kurumlar 12 hisse için hedef fiyat açıkladı. TUPRS, ASELS, FROTO, PETKM, MGROS…
Borsa İstanbul’un dev şirketleri arasından 12’si için aracı kurumlar fiyat beklentilerini paylaştı.
Borsa İstanbul’un dev şirketleri, aracı kurumların radarından çıkmıyor. Gözde hisseler için yayımlanan son raporlarda beklentiler yukarı yönlü revize edilirken, analistler şirketlerin büyüme potansiyeline dikkat çekti.
Küresel ve yerel dinamiklerin yakından izlendiği bu süreçte, yatırımcılar stratejik adımlar atmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, açıklanan yeni hedef fiyatların piyasada hareketliliği artırabileceğini belirtiyor.
BORSA İSTANBUL’DAKİ 12 HİSSE İÇİN FİYAT BEKLENTİLERİ
rotaborsa.com’daki bilgiye göre 12 hisse için aracı kurumların açıkladığı fiyat beklentileri şöyle:
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Kuveyt Türk Yatırım
|534,50 TL
|Al
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Ak Yatırım
|13,00 TL
|Endeks üstü getiri
Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Yapı Kredi Yatırım
|140,00 TL
|Al
8 Eylül Salı
TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Tacirler Yatırım
|481,00 TL
|Al
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|21,00 TL
|Tut
9 Eylül Çarşamba
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|PhillipCapital
|546,60 TL
|
Endeks üstü getiri
Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Şeker Yatırım
|9,20 TL
|Al
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|211,30 TL
|Al
10 Eylül Perşembe
Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Kuveyt Türk Yatırım
|19,00 TL
|Al
Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Ak Yatırım
|203,00 TL
|Endeks üstü getiri
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|1004,00 TL
|Endeks üstü getiri
11 Eylül Cuma
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Yapı Kredi Yatırım
|68,00 TL
|Al
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Vakıf Yatırım
|52,30 TL
|Tut
NOT: Yatırım tavsiyesi değildir (YTD); burada yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.
Kaynak: rotaborsa.com
Derleme: ekonomim.com