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Aracı kurumlar 12 hisse için hedef fiyat açıkladı. TUPRS, ASELS, FROTO, PETKM, MGROS…

Borsa İstanbul’un dev şirketleri arasından 12’si için aracı kurumlar fiyat beklentilerini paylaştı.

Haber Merkezi
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Aracı kurumlar 12 hisse için hedef fiyat açıkladı. TUPRS, ASELS, FROTO, PETKM, MGROS…
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Borsa İstanbul’un dev şirketleri, aracı kurumların radarından çıkmıyor. Gözde hisseler için yayımlanan son raporlarda beklentiler yukarı yönlü revize edilirken, analistler şirketlerin büyüme potansiyeline dikkat çekti.

Küresel ve yerel dinamiklerin yakından izlendiği bu süreçte, yatırımcılar stratejik adımlar atmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, açıklanan yeni hedef fiyatların piyasada hareketliliği artırabileceğini belirtiyor.

BORSA İSTANBUL’DAKİ 12 HİSSE İÇİN FİYAT BEKLENTİLERİ

rotaborsa.com’daki bilgiye göre 12 hisse için aracı kurumların açıkladığı fiyat beklentileri şöyle:

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Kuveyt Türk Yatırım 534,50 TL Al

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ak Yatırım 13,00 TL Endeks üstü getiri

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Yapı Kredi Yatırım 140,00 TL Al

Aracı kurumlar 12 hisse için hedef fiyat açıkladı. TUPRS, ASELS, FROTO, PETKM, MGROS… - Resim : 1

8 Eylül Salı

TÜPRAŞ – Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. (TUPRS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Tacirler Yatırım 481,00 TL Al

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 21,00 TL Tut

9 Eylül Çarşamba

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
PhillipCapital 546,60 TL

Endeks üstü getiri

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Şeker Yatırım 9,20 TL Al

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 211,30 TL Al

10 Eylül Perşembe

Koton Mağazacılık Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KOTON)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Kuveyt Türk Yatırım 19,00 TL Al

Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Ak Yatırım 203,00 TL Endeks üstü getiri

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 1004,00 TL Endeks üstü getiri

11 Eylül Cuma

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Yapı Kredi Yatırım 68,00 TL Al

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Vakıf Yatırım 52,30 TL Tut

 

NOT: Yatırım tavsiyesi değildir (YTD); burada yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez.

Kaynak: rotaborsa.com

Derleme: ekonomim.com

 