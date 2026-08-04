Aracı kurumlar banka hisselerinde hedef fiyatlarını düşürdü
İkinci çeyrek bilanço sezonunun ardından aracı kurumlar Akbank, Garanti BBVA, Yapı Kredi ve İş Bankası C hisselerine yönelik hedef fiyatlarını büyük ölçüde aşağı yönlü revize etti.
İkinci çeyrek bilançolarının rdından aracı kurumlar, Akbank (AKBNK), Garanti BBVA (GARAN), Yapı Kredi (YKBNK) ve İş Bankası C (ISCTR) hisselerine yönelik hedef fiyatlarını güncelledi.
Açıklanan değerlendirmelerde hedef fiyatların büyük bölümü aşağı yönlü revize edilirken, birçok kurum "al", "endeks üstü getiri" veya benzer olumlu tavsiyelerini korudu.
Akbank
Akbank (AKBNK) için en dikkat çekici revizyon Deniz Yatırım'dan geldi. Kurum hedef fiyatını 118,20 TL'den 88,80 TL'ye düşürdü.
Halk Yatırım hedef fiyatını 101,64 TL'den 89,70 TL'ye, Vakıf Yatırım 107,90 TL'den 97 TL'ye, Garanti BBVA Yatırım 124,60 TL'den 110 TL'ye, Şeker Yatırım 108,10 TL'den 96,80 TL'ye, Alnus Yatırım 95,40 TL'den 92,18 TL'ye, Yapı Kredi Yatırım ise 100 TL'den 95 TL'ye indirdi.
Tera Yatırım 97,27 TL, Ahlatcı Yatırım ise 114,20 TL hedef fiyatını korurken, Ziraat Yatırım da hedef fiyatını 133,50 TL'den 112,50 TL'ye çekti.
Garanti BBVA
Garanti BBVA (GARAN) için Halk Yatırım hedef fiyatını 208,37 TL'den 187,17 TL'ye, Vakıf Yatırım 194,70 TL'den 183,40 TL'ye, Ak Yatırım 205 TL'den 181,50 TL'ye, Ziraat Yatırım ise 232,50 TL'den 205 TL'ye düşürdü.
Buna karşılık GCM Yatırım 186 TL, İş Yatırım 195 TL ve Deniz Yatırım 205,73 TL hedef fiyatlarını değiştirmedi.
Yapı Kredi
Yapı Kredi (YKBNK) için Alnus Yatırım hedef fiyatını 55,32 TL'den 44,30 TL'ye, Halk Yatırım 52,09 TL'den 43,93 TL'ye, Şeker Yatırım 58,30 TL'den 51,10 TL'ye, Garanti BBVA Yatırım 53,40 TL'den 51 TL'ye, Vakıf Yatırım 52,60 TL'den 48,40 TL'ye ve Ak Yatırım 50 TL'den 47 TL'ye indirdi.
İş Bankası
İş Bankası C (ISCTR) hissesinde de aşağı yönlü revizyonlar öne çıktı. Halk Yatırım hedef fiyatını 25,09 TL'den 19,15 TL'ye, Deniz Yatırım 24,46 TL'den 18,80 TL'ye, Yapı Kredi Yatırım 21 TL'den 18 TL'ye, Ak Yatırım 21 TL'den 18,50 TL'ye, Şeker Yatırım 23,16 TL'den 21,57 TL'ye ve Garanti BBVA Yatırım 18 TL'den 17 TL'ye düşürdü.
Tera Yatırım 17,51 TL hedef fiyatı ve "Endekse Paralel Getiri" tavsiyesini korurken, GCM Yatırım ise hisse için ilk kez 20 TL hedef fiyat açıkladı.