Aracı kurumların favori hisseleri belli oldu

ForInvest'in aktardığı bilgiye göre, aracı kurumların model portföylerinde en fazla yer verilen hisse Migros (MGROS) oldu. Hisse, 19 farklı model portföyde yer alırken, ortalama hedef fiyatı 934 TL, getiri potansiyeli ise yüzde 47 olarak hesaplandı.

Migros'u 18 model portföy ile Akbank (AKBNK) takip etti. Akbank için ortalama hedef fiyat 107 TL, getiri potansiyeli ise yüzde 61 seviyesinde bulunuyor.

İlk 10'da bankacılık, perakende ve savunma öne çıktı

Çalışmaya göre BİM (BIMAS) ve Turkcell (TCELL) 17'şer model portföyde yer alırken, Aselsan (ASELS), Garanti BBVA (GARAN), Pegasus (PGSUS), Türk Hava Yolları (THYAO) ve Yapı Kredi (YKBNK) ise 16'şar model portföyde yatırımcıların favorileri arasında yer aldı.

İlk 10 listesinde bulunan Türk Telekom (TTKOM) ise 15 model portföyde yer aldı. Hisse için ortalama hedef fiyat 91 TL, getiri potansiyeli ise yüzde 54 olarak hesaplandı.