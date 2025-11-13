Aracı kurumların gözde hisseleri belli oldu: Getiri potansiyeli yüzde 120’yi aştı

Matriks Haber’in 2025 yılı 3.çeyrek bilanço dönemi boyunca paylaştığı hedef fiyat raporlarından derlediği bilgiye göre, bu dönemde en çok sayıda tavsiye raporu paylaşılan hisse senetleri 8’er kurum analizi ile Arçelik (ARCLK), Türk Telekom (TTKOM) ve Tüpraş (TUPRS) oldu.

27 aracı kurum tahminini içeren listeye göre, bu hisseleri 7 raporda yer alan Agesa (AGESA) ve İş Bankası (ISCTR) takip etti. Bu hisseleri 6 rapor paylaşımı ile BİM (BIMAS), Torunlar GYO (TRGYO), Turkcell (TCELL), Şok Marketler (SOKM) ve Aselsan (ASELS) izledi.

Hisselerin hedef fiyatları

20 Ekim 2025 ile 11 Kasım 2025 tarihleri arasında paylaşılan raporları içeren liste, 8’er kurumun Arçelik için yüzde 53,5 ortalama getiri potansiyeli ile 160,37 TL ortalama hedef fiyat, Türk Telekom için yüzde 49,4 getiri potansiyeli ile 84,10 TL, Tüpraş için ise yüzde 38,4 getiri potansiyeli ile 266,32 TL beklentisini ortaya koydu.

Ayrıca 7’şer rapor yayımlanan Agesa için yüzde 41 potansiyel ile 293,87 TL hedef fiyat, İş Bankası C için yüzde 54,5 ortalama getiri öngörüsü ile 18,85 TL ortalama hedef fiyat oluştu.

Değerlendirmeye göre, 6’şar rapor paylaşılan BİM için yüzde 46,6 potansiyel getiri ile 813,47 TL, Torunlar GYO için yüzde 40,11 getiri tahmini ile 107,0 TL, Turkcell yüzde 61,6 getiri beklentisiyle 152,51 TL, Şok Marketler için yüzde 44,8 potansiyel ile 67,66 TL ve Aselsan için ise yüzde 33,4 ortalama getiri ile 242,1 TL ortalama hedef fiyat verildi.

Getiri potansiyeli en yüksek 10 hisse senedi

27 aracı kurum tarafından bilanço döneminde paylaşılan tüm raporlar incelendiğinde; getiri potansiyeli en yüksek hisse senetleri listesinde ilk sırada yüzde 120,3 ortalama getiri potansiyeli ile Turcas (TRCAS) yer aldı. Sabancı Holding (SAHOL) ise yüzde 118,5 potansiyel ile ikinci sıraya yerleşti.

Aynı listede, üçüncü sırada yüzde 98 civarı getiri ile Anadolu Sigorta (ANSGR) ve Astor (ASTOR) yer alırken, bu hisseleri yüzde 94,6 getiri tahmini ile Big Chef (BIGCH), yüzde 83,2 ile THY (THYAO), yüzde 82,9 ile TSKB (TSKB) izledi. Koç Holding (KCHOL), Tofaş (TOASO) ve Ülker (ULKER) için ise yüzde 80’e yaklaşan potansiyel öngörüsünde bulunuldu.

Hangi kurumlar yer aldı?

Araştırmada; Ak Yatırım, Alnus Yatırım, Colendi Menkul Değerler, Deniz Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, GCM Yatırım, Gedik Yatırım, Halk Yatırım, HSBC, ICBC Turkey Yatırım, İnfo Yatırım, İntegral Yatırım Menkul Değerler, İş Yatırım, Kuveyt Türk, Marbaş Menkul, Oyak Yatırım, PhillipCapital Menkul Değerler, QNB Invest, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tera Yatırım, Ünlü & Co, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman ve Ziraat Yatırım olmak üzere 27 aracı kurum raporu değerlendirildi.

27 aracı kurumun 261 önerisinin değerlendirildiği araştırmada, kurum başına ortalama öneri sayısı ise 10 hisse oldu.