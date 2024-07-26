Aracı kurumların izlediği getiri potansiyeli taşıyan hisseler

Temmuz ayının sonuna yaklaşırken, aracı kurumların model portföylerinde en çok yer verdikleri senetler belli oldu.

Foreks Haber tarafından takip edilen 28 model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, en beğenilen hisseler Turkcell, THY, Migros, BİM ve Mavi Giyim olarak görüldü.

Turkcell, 28 model portföyün 16'sında kendisine yer bulurken, THY 15, Migros 14, BİM 13 ve Mavi Giyim 10 model portföyde yer aldı.

Bu hisse senetlerini, 9 model portföyde yer alan TAV Havalimanları, Akbank ve Sabancı Holding, 8 portföyde yer alan Coca-Cola İçecek, 7 model portföyde yer alan İş Bankası C, Koç Holding ve Tüpraş izledi.

28 model portföyünde toplam 70 farklı hisse senedi yer buldu

En beğenilen hisse olan Turkcell için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 131,87 TL oldu.

THY (THYAO) için ortalama hedef fiyatı 438,55 TL, Migros (MGROS) için 644,56 TL, BİM (BIMAS) için 638,21 TL, Mavi Giyim (MAVI) için 137,5 TL, TAV Havalimanları (TAVHL) için 317,22 TL, Akbank (AKBNK) için 80,93 TL, Sabancı Holding (SAHOL) için 123,96 TL, Coca-Cola İçecek (CCOLA) için 957,88 TL, İş Bankası (ISCTR) için 19,30 TL, Koç Holding (KCHOL) için 306,57 TL ve Tüpraş (TUPRS) için 221,56 TL oldu.

Bu en beğenilen 10 hisse içinde en yüksek getiri potansiyeli sunan THY oldu

Yıl başından bu yana yatırımcısına yüzde 31,3 oranında kazandıran THY yer aldığı model portföylerde verilen hedef fiyatların ortalamasına göre yüzde 46,06 oranında getiri potansiyeline sahip görünüyor.

THY'nin ardından yüzde 39,99 getiri potansiyeli ile Koç Holding gelirken, onları yüzde 37,36 ile Tüpraş takip etti.