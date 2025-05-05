Aracı kurumların model portföylerinde en çok beğenilen hisse değişmedi!

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören şirketler 2025 ilk çeyrek mali sonuçlarını duyurmaya devam ederken, aracı kurumların model portföyleri, portföylerde yer alan hisseler için verilen hedef fiyatlar da yeniden şekilleniyor.

ForInvest Haber tarafından takip edilen 30 uzun vadeli model portföy ve öneri listesinden derlenen verilere göre, Türk Hava Yolları (THYAO) en çok tercih edilen hisse olmaya devam ediyor.

30 aracı kurumdan 23'ü model portföylerinde Türk Hava Yolları’na yer verdiler.

En çok tercih edilen hisseler

Model portföylerde en çok yer alan ikinci hisse yine Turkcell (TCELL) oldu. 21 aracı kurum Turkcell'i model portföyde tutmaya devam etti.

Aselsan (ASELS) 17 portföyde yer alarak üçüncü sıraya otururken, BİM (BIMAS) 16 model portföyde ve Migros (MGROS) 15 portföyde yer aldı.

Bunları 14 model portföyde yer alan Garanti BBVA (GARAN), 13 model portföyde yer alan Ford Otosan (FROTO), 11 model portföyde yer alan Akbank (AKBNK) ve 10 model portföyde yer alan Mavi (MAVI) takip etti.

Sabancı Holding (SAHOL) ve Emlak Konut GYO (EKGYO) 9'ar portföyde yer buldular. Koç Holding (KCHOL), TAV Havalimanları (TAVHL) ve Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ise 8'er model portföyde yer aldılar.

Çimsa (CIMSA), Pegasus (PGSUS) ve TSKB (TSKB) 7'şer portföyde, Enka İnşaat (ENKAI), İş Bankası C (ISCTR) ve Kardemir D (KRDMD) 6 model portföyde kendilerine yer buldular.

Hedef fiyatlar

En beğenilen hisse olan THY için model portföylerde ifade edilen hedef fiyatların ortalaması 466,64 TL oldu.

Turkcell için ortalama hedef fiyat 152,76 TL, Aselsan için 142,26, Migros için 831,76 TL, BİM için 760,21 TL, Garanti BBVA için 163,38 TL, Ford Otosan için 1451,08, Akbank için 87,42 TL, Mavi Giyim için 65,23 TL ve Sabancı Holding için 152,50 TL, Çimsa için 62,52 TL, Emlak Konut GYO için 20,86 TL, YKB için 41,75 TL, Koç Holding için 286,09 TL, Pegasus için 345,54 TL, Kardemir D için 41,55 TL, İş Bankası C için 19,45 TL oldu.