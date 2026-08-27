Aracı kurumların model portföylerinde en çok yer alan hisseler belli oldu

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2026 yılı 2. çeyrek bilanço döneminin ardından aracı kurumların model portföylerinde en fazla yer alan hisse senedi listesinde BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) 20 kurumun model portföyünde yer alarak birinci oldu.

Matriks Haber’in toplam 35 aracı kurumun model portföyünden derlediği araştırmada 74 farklı hisse senedi ile 24 sektör yer aldı. Çalışmada model portföylerde en çok yer alan hisse sıralamasında Türk Hava Yolları (THYAO) 19 model portföyde yer alarak ikinci, Akbank (AKBNK) ise 18 model portföyde yer alarak üçüncü sıraya yerleşti.

Model portföylerde getiri potansiyeli açısından en yüksek hisseler arasında ise Türkiye Altın (TRALT) yüzde 162,8 getiri potansiyeli ile birinci olurken, Pegasus (PGSUS) yüzde 123,5’lik öngörü ile ikinci, Otokar (OTKAR) ise yüzde 121,4 oranında potansiyel getiri ile üçüncü oldu.

Araştırma kapsamında incelenen hisse senetleri için ortalama potansiyel getiri yüzde 57,5 seviyesinde gerçekleşti.

Sektörel dağılım tarafında model portföylerin en yoğunlaştığı alanlar bankacılık, perakende ve holding oldu.

Kurum bazında model portföylerin potansiyel getirileri incelendiğinde, Ünlü Menkul yüzde 81,9 ile ilk sırada yer aldı.

Model portföylerde en çok yer alan hisseler

Hisseler model portföylerde yer aldıkları kurum sayısına göre sıralandığında ilk sıradaki BIMAS için 20 kurumun medyan tahmini 504,00 TL olurken, yüzde 16,0 getiri potansiyeli öngörüldü.

19 kurum raporunda yer alan THYAO için tahmin veren 19 kurumun medyan hedef fiyat öngörüsü 452,00 TL ile yüzde 50,5 getiri potansiyeli sunduğu hesaplandı. Bu hisseyi 18 kurumun yüzde 38,4 getiri potansiyeli ve 101,80 hedef fiyat beklentisiyle model portföyünde yer verdiği AKBNK izledi.

İlk üç sıranın ardından Turkcell (TCELL), 16 kurumun model portföyünde yer aldı. TCELL için 162,00 TL medyan hedef fiyat ve yüzde 54,8 ortalama getiri potansiyeli öngörüldü.

Garanti BBVA (GARAN) 13 kurumun model portföyünde yer alırken, hisse için medyan hedef fiyat 195,54 TL, ortalama getiri potansiyeli ise yüzde 44,0 olarak hesaplandı.

Migros (MGROS), Yapı Kredi Bankası (YKBNK) ve Tüpraş (TUPRS) 12’şer kurumun model portföyünde yer aldı. MGROS için 930,50 TL medyan hedef fiyat ve yüzde 67,5, YKBNK için 50,18 TL ve yüzde 32,4, TUPRS için ise 390,20 TL ve yüzde 4,2 ortalama getiri potansiyeli öngörüldü.

Medical Park (MPARK) ve Koç Holding (KCHOL) 11’er kurumun model portföyünde yer aldı. MPARK için medyan hedef fiyat 645,00 TL, ortalama getiri potansiyeli yüzde 51,4 olurken; KCHOL için medyan hedef fiyat 288,60 TL, getiri potansiyeli ise yüzde 40,7 seviyesinde hesaplandı.

Emlak Konut GYO (EKGYO) ve Aselsan (ASELS) 10’ar kurumun model portföyüne girdi. EKGYO için yüzde 53,2, ASELS için ise yüzde 19,5 ortalama getiri potansiyeli öngörüldü. Sabancı Holding (SAHOL) 9 kurumla bir sonraki sırada yer alırken, hisse için ortalama getiri potansiyeli yüzde 71,0 olarak hesaplandı. Tofaş (TOASO) ise 8 kurumun model portföyünde yer aldı ve yüzde 62,9 getiri potansiyeliyle listede öne çıkan hisselerden biri oldu.

Araştırmada; GCM Yatırım, Yatırım Finansman, Marbaş, Fiba Yatırım, Destek Yatırım, Ata Yatırım, Garanti BBVA Yatırım, Ziraat Yatırım, Ak Yatırım, Tera, Vakıf Yatırım, İnfo Yatırım, Alnus Yatırım, Şeker Yatırım, Deniz Yatırım, Halk Yatırım, OYAK Yatırım, Anadolu Yatırım, Trive, Yapı Kredi Yatırım, Global Menkul, KuveytTürk Yatırım, İş Yatırım, ICBC Turkey Yatırım, Ahlatcı Yatırım, Ünlü Menkul, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, İntegral Yatırım, QNB Yatırım, A1 Capital, Gedik Yatırım, Alternatif Menkul, Piramit Menkul ve Bizim Menkul olmak üzere toplam 35 kurumun model portföyüne yer verildi.

Model portföylerde en çok getiri potansiyeli öngörülen hisse senetleri

Aracı kurumların model portföy dağılımında yer alan hisseler içinde en yüksek getiri potansiyeli öngörülen şirketler listesinin zirvesinde üç haneli potansiyel getiri beklentileri öne çıktı.

Listenin başında Türkiye Altın TRALT yer aldı. Hisse için medyan hedef fiyat 81,20 TL olurken, kurum hedeflerinin ortalamasına göre getiri potansiyeli yüzde 162,8 olarak hesaplandı.

En yüksek getiri potansiyeli taşıyan hisseler listesinde TRALT’ı, PGSUS yüzde 123,5 getiri potansiyeli ile izledi. 341,80 TL medyan hedef fiyat verilen hisse için 2 kurum tahmin paylaştı. Üçüncü sırada bulunan OTKAR için ise 740,00 TL medyan hedef fiyat üzerinden yüzde 121,4 oranında getiri potansiyeli öngörüldü. Otokar için tahmin veren kurum sayısı 2 oldu.

Listede dördüncü sırada yer alan Koton (KOTON) için 28,90 TL medyan hedef fiyat üzerinden yüzde 119,6 getiri potansiyeli hesaplandı. Beşinci sıradaki Yataş (YATAS) ise 66,80 TL medyan hedef fiyat ve yüzde 113,0 getiri potansiyeli ile öne çıktı. Her iki hisse için de tahmin 1 kurumdan geldi.

Listenin devamında İş Yatırım Menkul (ISMEN) yüzde 110,6, Ülker (ULKER) yüzde 105,5 ve İş Finansal Kiralama (ISFIN) yüzde 100,6 getiri potansiyeli ile üç haneli beklenti sunan diğer hisseler oldu. ISMEN ve ISFIN için birer kurum tahmin paylaşırken, ULKER 3 kurumun raporunda yer aldı.

Üst bantta yer alan diğer hisseler arasında Kalekim (KLKIM) yüzde 96,1, Turcas Petrol (TRCAS) yüzde 85,0, Galata Wind (GWIND) yüzde 84,8, Aksa Akrilik (AKSA) yüzde 81,7 ve İş Bankası C (ISCTR) yüzde 79,4 getiri potansiyeli ile dikkat çekti. Alarko Holding (ALARK) yüzde 78,0 ile bu grubu takip etti.

Listenin sonraki bölümünde Anadolu Grubu Holding (AGHOL) yüzde 77,9, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) yüzde 77,2, Ford Otosan (FROTO) yüzde 75,9, Şok Marketler (SOKM) yüzde 72,8, Reysaş GYO (RGYAS) yüzde 71,2 ve Sabancı Holding (SAHOL) yüzde 71,0 getiri potansiyeli ile öne çıktı. FROTO için tahmin veren kurum sayısı 6, SAHOL için ise 9 oldu.

Orta grupta Türk Telekom (TTKOM) yüzde 68,8, Yayla Agro Gıda (YYLGD) yüzde 68,0, Türkiye Sigorta (TURSG) yüzde 67,9, Migros (MGROS) yüzde 67,5, Logo Yazılım (LOGO) yüzde 65,5, Mavi Giyim (MAVI) yüzde 64,9, Tofaş (TOASO) yüzde 62,9 ve Aksigorta (AKGRT) yüzde 62,4 oranındaki getiri potansiyelleriyle yer aldı.

Listenin devamında Hitit Bilgisayar (HTTBT) yüzde 61,9, Lila Kağıt (LILAK) yüzde 58,6, TAV Havalimanları (TAVHL) yüzde 58,3, İndeks Bilgisayar (INDES) yüzde 57,6, Şişecam (SISE) yüzde 56,6, CVK Maden (CVKMD) yüzde 55,7, Anadolu Hayat Emeklilik (ANHYT) yüzde 55,0 ve Turkcell (TCELL) yüzde 54,8 getiri potansiyeli ile sıralandı.

Limak Doğu Anadolu Çimento (LMKDC) yüzde 53,4, Emlak Konut GYO (EKGYO) yüzde 53,2, Medical Park (MPARK) yüzde 51,4, Çimsa (CIMSA) yüzde 51,2, OYAK Çimento (OYAKC) yüzde 51,1 ve Türk Hava Yolları (THYAO) yüzde 50,5 ile yüzde 50’nin üzerinde getiri potansiyeli öngörülen diğer hisseler arasında yer aldı.

Genel görünüm, paylaşılan sıralamada potansiyel getiri beklentilerinin yüzde 37,1 ile yüzde 162,8 arasında geniş bir bantta dağıldığını gösterdi.

Listenin ilk sekiz sırasında yer alan hisselerde üç haneli getiri potansiyeli öngörülürken, çok sayıda hissede yüzde 50 ve üzeri yükseliş beklentisinin korunması aracı kurumların model portföylerindeki pozitif beklentinin sürdüğüne işaret etti.

Araştırma haberinde hisseler; model portföylerde yer aldıkları kurum sayısına göre sıralanırken, ortalama getiri potansiyelleri, getiri dağılımı ve sektör bazlı pozisyon yoğunlukları birlikte değerlendirildi. Sektörel dağılım ve hisse/pozisyon sayıları üzerinden model portföylerin genel yapısı da ortaya kondu.

Potansiyel getiri dağılımı

Model portföylerde yer alan hisselerin potansiyel getiri dağılımına bakıldığında, en yoğun kümenin yüzde 50 ve üzeri getiri potansiyeli taşıyan hisselerde toplandığı görüldü. Güncel verilere göre bu bantta 42 hisse yer aldı. Bu grubu yüzde 40-50 aralığında 11 hisse, yüzde 30-40 aralığında 7 hisse ve yüzde 20-30 aralığında 2 hisse izledi.

Daha düşük getiri beklentisine sahip hisseler tarafında ise yüzde 10-20 bandında 4 hisse ve yüzde 0-10 bandında 3 hisse bulundu. Genel görünüm, getiri potansiyeli hesaplanabilen hisselerin büyük bölümünde yüksek getiri beklentisinin öne çıktığını, özellikle yüzde 50 ve üzeri potansiyel taşıyan hisselerin belirgin ağırlık oluşturduğunu gösterdi.

Model portföylerde sektörel dağılım

Sektörel dağılım tarafında model portföylerin en yoğunlaştığı alan bankacılık oldu. Banka sektörü, 52 pozisyon ile ilk sırada yer aldı. Onu perakende (43) ve holding (35) sektörleri izledi. Metal eşya ve ulaştırma sektörleri ise 22’şer pozisyonla sonraki sıraları paylaştı.

Pozisyon sayısına göre öne çıkan diğer sektörler şöyle oldu:

• Telekomünikasyon: 19

• Elektrik: 15

• Kimya: 15

• Sigorta: 14

• Gıda: 12

Sektör bazında hisse çeşitliliği tarafında ise holding, banka ve perakende sektörleri ön sıralarda yer aldı. Holding sektörü 8 farklı hisseyle en geniş çeşitliliğe sahip olurken, bankacılıkta 7, perakendede ise 6 farklı hisse model portföylere girdi. Bu görünüm, kurumların belirli sektörlerde yoğunlaşırken aynı zamanda sektör içi hisse çeşitliliğini de koruduğunu gösterdi.

İlk sıralarda yer alan sektörler şu şekilde sıralandı:

• Banka: 7 hisse – 52 pozisyon

• Perakende: 6 hisse – 43 pozisyon

• Holding: 8 hisse – 35 pozisyon

• Metal Eşya: 4 hisse – 22 pozisyon

• Ulaştırma: 3 hisse – 22 pozisyon

Pozisyon sayısı 15–20 bandında bulunan sektörler:

• Telekomünikasyon: 2 hisse – 19 pozisyon

• Elektrik: 5 hisse – 15 pozisyon

• Kimya: 4 hisse – 15 pozisyon

Model portföylerde birden fazla hisseyle yer almakla birlikte, pozisyon sayısı daha sınırlı olan sektörler ise şöyle:

• Sigorta: 5 hisse – 14 pozisyon

• Gıda: 4 hisse – 12 pozisyon

• Gayrimenkul: 2 hisse – 12 pozisyon

• Taş Toprak: 4 hisse – 11 pozisyon

• Bilişim: 3 hisse – 8 pozisyon

• Metal Ana: 5 hisse – 7 pozisyon

• Madencilik: 3 hisse – 6 pozisyon

Bu sektörlerde pozisyon sayıları genel olarak 6–14 aralığında yoğunlaştı.

Araştırmada bazı sektörlerin model portföylerde tek hisse ile temsil edildiği görüldü. Bu sektörler arasında:

• Eğitim: 1 hisse – 11 pozisyon

• Teknoloji: 1 hisse – 10 pozisyon

• İnşaat: 1 hisse – 6 pozisyon

• Yiyecek: 1 hisse – 5 pozisyon

• G. Menkul: 1 hisse – 2 pozisyon

• Aracı Kurum: 1 hisse – 1 pozisyon

• Kâğıt: 1 hisse – 1 pozisyon

• Dokuma: 1 hisse – 1 pozisyon

• Finansal: 1 hisse – 1 pozisyon

Genel görünüm, model portföylerde bankacılık, perakende ve holding sektörlerinin belirgin ağırlığını koruduğunu, metal eşya ve ulaştırmanın da yüksek pozisyon sayılarıyla öne çıktığını ortaya koydu. Hisse çeşitliliğinde ise holding ve bankacılık sektörlerinin geniş bir dağılıma sahip olması dikkat çekti.

Kurum bazlı potansiyel getiriler

Kurum bazında model portföylerin potansiyel getirileri incelendiğinde, Ünlü Menkul yüzde 81,9 ile ilk sırada yer aldı. Ünlü Menkul’ü yüzde 75,8 ile Marbaş Menkul, yüzde 67,0 ile Fiba Yatırım, yüzde 66,6 ile Ata Yatırım ve yüzde 65,4 ile GCM Yatırım izledi.

Kurum bazlı sıralamada OYAK Yatırım’ın model portföyü için yüzde 60,5, Destek Yatırım’ın model portföyü için yüzde 58,8, Yatırım Finansman için yüzde 57,7, Ak Yatırım için yüzde 55,3, Garanti BBVA Yatırım için yüzde 55,2 ve Yapı Kredi Yatırım için yüzde 55,1 potansiyel getiri hesaplandı.

Tacirler Yatırım yüzde 54,8, Trive yüzde 54,1, Gedik Yatırım yüzde 52,5, Tera Yatırım yüzde 52,2, Anadolu Yatırım yüzde 51,2, İnfo Yatırım yüzde 51,0 ve Ahlatcı Yatırım yüzde 50,3 ile yüzde 50 ve üzeri potansiyel getiri öngörülen kurumlar arasında yer aldı.

Kapsam ve genel dağılım

Çalışma kapsamında değerlendirilen 74 hissenin 24 farklı sektöre dağıldığı görüldü. Hisse senetleri hem model portföylerde yer aldıkları kurum sayısı hem de potansiyel getiri oranları açısından geniş bir aralıkta yer aldı.

Veriler, model portföylerde sektörlerin hisse ve pozisyon sayısı bakımından farklı yoğunluklarda temsil edildiğini ortaya koydu. Bankacılık 52 pozisyonla en yüksek ağırlığa sahip sektör olurken, perakende 43, holding 35, metal eşya ve ulaştırma ise 22’şer pozisyonla öne çıktı. Toplamda model portföylerde 331 hisse pozisyonu yer aldı.

Sektörel çeşitlilik açısından holding 8 farklı hisseyle ilk sırada bulunurken, bankacılık 7, perakende 6 hisseyle takip etti. Sigorta, elektrik ve metal ana sektörleri 5’er hisseyle temsil edilirken; gıda, metal eşya, taş-toprak ve kimya sektörlerinde 4’er farklı hisse model portföylere girdi. Böylece yoğunlaşmanın belirli sektörlerde yüksek olmasına karşın portföylerin geniş bir sektörel tabana yayıldığı görüldü.

Getiri potansiyeli tarafında ise 74 hissenin 69’u için hesaplanabilir bir getiri beklentisi bulunurken, özellikle sınırlı sayıda kurum tarafından model portföye dahil edilen bazı hisselerde üç haneli getiri potansiyelleri öne çıktı. Buna karşılık, daha fazla sayıda kurumun ortak tercihleri arasında bulunan hisselerde de yüksek getiri beklentileri dikkat çekti. MGROS, SAHOL, TOASO, FROTO, TURSG, TCELL, EKGYO ve MPARK gibi birden fazla kurumun model portföyünde bulunan hisselerde yüzde 50’nin üzerinde ortalama getiri potansiyeli hesaplanması, kurumların yaygın şekilde tercih ettiği bazı hisselerde de pozitif beklentinin güçlü kaldığını gösterdi.

Not: Hisselerle ilgili son fiyatlar 27 Ağustos 2026 saat 11.32 verilerini içermektedir.