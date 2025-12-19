Arf Bio halka arz ne zaman? Arf Bio lot fiyatı kaç TL? soruları araştırılıyor. Borsa yatırımcısı yatırımlarını değerlendirmek için Arf Bio halka arzını araştırıyor. SPK tarafından onay alan Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim’in hisse fiyatı ve kodu gibi detaylar belli oldu.

ARF BİO HALKA ARZ NE ZAMAN?

Türkiye’nin yeşil dönüşüm alanındaki yenilikçi şirketlerinden Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş., paylarını halka arz etmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayını aldı. SPK’nın 18 Aralık 2025 tarihli bültenine göre, şirketin hisse başına 19,50 TL sabit fiyatla halka arzı uygun bulundu.

İzahnamenin yayımlanmasının ardından bu takvim duyurulacak. Mevcut piyasa beklentileri, SPK onayının ardından talep toplama sürecinin birkaç iş günü içinde başlaması yönünde.

Arf Bio’nun halka arzı, toplamda yaklaşık 47 milyon adet payın satışını içeriyor; bunun 35,5 milyon adedi sermaye artırımı, 11,5 milyon adedi ise mevcut ortak satışı şeklinde planlanıyor.

Yatırımcılar, onayın ardından gelecek resmî takvimi ve talep toplama tarihini bekliyor. Bu halka arz, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir üretim sektörlerine ilgi duyan yatırımcıların radarında yer alıyor.

ARF BİO LOT FİYATI KAÇ TL?

Arf Bio hisseleri için beklenen halka arz onayı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18 Aralık 2025 tarihli bülteninde yayımlanan karara göre, Arf Bio Yenilenebilir Enerji'nin halka arz fiyatı (lot fiyatı) 19,50 TL olarak belirlendi. Şirket, bu süreçte sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla paylarını yatırımcıya sunacak.

Öne Çıkan Bilgiler: