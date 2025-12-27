Arf Bio halka arzının büyüklüğü belli oldu
Arf Bio halka arzında büyüklük 916,5 milyon TL gerçekleşti.
Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ paylarının halka arzında toplam halka arz büyüklüğü 916,5 milyon TL oldu.
Halka arzda; “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar”dan planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 3,62 katı, “Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar”dan ise planlanan tahsisat tutarının yaklaşık 3,99 katı talep alındı.
Halka arzda toplam 47.000.000 TL nominal değerli paylar için planlanan satış tutarının yaklaşık 3,8 katı talep geldi.