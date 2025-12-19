Arf Bio katılım endeksine uygun mu? Arf Bio Enerji hangi bankalarda var? soruları araştırılıyor. Talep toplama tarihleri belli olmasa da lot başı 19,50 TL fiyat belirlenen Arf Bio hisselerinin katılım endeksine uygun olup olmadığı merak ediliyor. Borsa İstanbul yatırımcısı halka arz detaylarını araştırıyor. Talep toplama günlerini kaçırmak istemeyenler detayları öğrenmeye çalışıyor.

ARF BİO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.’nin halka arzına ilişkin detaylar yatırımcıların yakın takibinde yer alırken, şirketin Katılım Endeksi’ne uygun olup olmadığı da en çok merak edilen başlıklar arasında bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) halka arz onayı verdiği ARF Bio için süreç resmen başlamış olsa da Katılım Endeksi uygunluğuna dair henüz net bir açıklama yapılmış değil.

Mevcut durumda şirketin faaliyet alanı yenilenebilir enerji üretimi olması nedeniyle genel çerçevede Katılım Endeksi kriterlerine yakın bir profil çizdiği değerlendirilse de kesin karar izahnamenin yayımlanmasının ardından belli olacak. Katılım Endeksi uygunluğu; şirketin finansal yapısı, faiz gelirleri, borçlanma oranları ve faaliyet dışı gelirleri gibi birçok kriter dikkate alınarak belirleniyor.

Bu nedenle yatırımcıların, ARF Bio halka arzına katılım kararı vermeden önce yayımlanacak resmi izahnameyi ve Borsa İstanbul duyurularını takip etmeleri önem taşıyor. Katılım Endeksi kapsamına alınıp alınmayacağı, izahname sonrası netlik kazanacak.

ARF BİO ENERJİ HANGİ BANKALARDA VAR?

Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. halka arzı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 18 Aralık 2025 tarihli bültenle onaylandı. Yatırımcıların en çok merak ettiği katılım sağlanabilecek bankalar ve aracı kurumlar şu şekildedir:

Halka arzın konsorsiyum liderliğini A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yürütmektedir. Onaylı izahnameye göre halka arza genellikle aşağıdaki büyük bankalar ve aracı kurumlar üzerinden katılım sağlanabilmektedir:

Büyük Bankalar: Akbank, İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, DenizBank, QNB Finansbank, TEB.

Aracı Kurumlar: A1 Capital, Bulls Yatırım, Info Yatırım, Gedik Yatırım, Oyak Yatırım ve diğer konsorsiyum üyesi kurumlar.

Borsa Kodu: Hissenin işlem kodu henüz kesinleşmemekle birlikte (taslak aşamasında ARFBIO olarak öngörülüyordu), onaylı izahname ile netleşecektir.

Dağıtım Yöntemi: Bireysel yatırımcılar için "Eşit Dağıtım" yöntemi uygulanacaktır.