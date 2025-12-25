Arf Bio katılım endeksine uygun mu? Arf Bio hangi bankalarda var? soruları borsa yatırımcısının gündeminde. Haram helal hassasiyeti olan yatırımcılar ise katılım endeksi şartlarının sağlanıp sağlanmadığını merak ediyor. Detayları haberimizde derledik.

ARF BİO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

EVET. Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. katılım endeksine uygun. Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Arf Bio, katılım endeksine uygun yapısıyla halka arz sürecine hazırlanıyor. Şirketin bu kriterlere uygunluğu, özellikle faizsiz yatırım yapmak isteyen bireysel yatırımcılar açısından önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Katılım endeksi çerçevesinde yer alacak olması, Arf Bio’nun finansal işlemlerini katılım bankacılığı ilkelerine uygun şekilde yürüttüğünü ve faiz içermeyen bir mali yapı benimsediğini ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu durumun şirket hisselerine olan ilgiyi artırabileceğini belirtirken, yatırımcıların daha şeffaf ve etik değerlere dayalı bir yatırım seçeneğine ulaşacağını ifade ediyor. Halka arzın, katılım finans prensiplerine duyarlı yatırımcılar tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.

ARF BİO HANGİ BANKALARDA VAR?

Aracı kurum olarak A1 Capital belirlenirken konsorsiyum liderliğini Bulls Yatırım’ın yaptığı Arf Bio halka arzı şu banka ve aracı kurumlarında olacak;

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul KıymetlerA.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Turkey Yatırım menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş. (Özel Bankacılık Şubeleri)

InvesAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

KuveytTürk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Bank A.Ş.

QNB Yatırım Menkul Değerler

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

ARFYE halka arzında, Akbank, Ak Yatırım, TEB ve TEB Yatırım konsorsiyumda yer almadı. Bu 4 kurum üzerinden halka arza katılım sağlanamayacak.