Arf Bio kişi başı kaç lot düşer (Aralık 2025)? Arf Bio halka arz sonuçları ne zaman?
Arf Bio kişi başı kaç lot düşer (Aralık 2025)? Borsa İstanbul’da yatırımcıların beklediği gün geldi. SPK’dan gerekli onayları alan Arf Bio Yenilenebilir Enerji talep toplamaya başladı. Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ne zaman?
Arf Bio kişi başı kaç lot düşer (Aralık 2025)? Arf Bio Yenilenebilir Enerji halka arz sonuçları ne zaman? soruları araştırılıyor. 25 Aralık 2025 tarihiyle birlikte halka arz süreci de başladı.
ARF BİO KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER (ARALIK 2025)?
Arf Bio Enerji kişi başı kaç lot düşeceğine ilişkin tahmini hesaplama şu şekilde:
150 Bin katılım ~ 157 Lot (3061 TL).
250 Bin katılım ~ 94 Lot (1833 TL).
350 Bin katılım ~ 68 Lot (1326 TL).
500 Bin katılım ~ 47 Lot (916 TL).
700 Bin katılım ~ 34 Lot (663 TL).
1.1 Milyon katılım ~ 22 Lot (429 TL).
1.6 Milyon katılım ~ 15 Lot (292 TL).
2.2 Milyon katılım ~ 11 Lot (214 TL).
ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ HALKA ARZ SONUÇLARI NE ZAMAN?
Arf Bio Yenilenebilir Enerji’nin halka arz süreci, yatırımcıların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, sonuçların genellikle 2 ila 3 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurulması bekleniyor. Geçmiş halka arz süreçleri referans alındığında, sonuçların talep toplama bitişini takip eden yeni haftanın ilk günlerinde netleştiği görülmektedir.
Katılım sayısının yüksekliği, kişi başı düşecek lot miktarını doğrudan etkileyecektir. Payların hesaplara geçmesinin ardından, şirketin Borsa İstanbul’da işlem göreceği tarihin de kısa süre içinde açıklanması öngörülüyor. Yatırımcılar, dağıtılan lot miktarlarını aracı kurumları veya bankaları üzerinden kontrol edebilecekler.