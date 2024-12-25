Armada Gıda'nın halka arzında talep toplama başladı

Halka arzla birlikte Armada Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 219 milyon 984 bin liradan 263 milyon 980 bin 843 liraya yükseltilmesi nedeniyle artırılacak ve 43 milyon 996 bin 843 lira nominal değerli paylar sermaye artırımı, 1 milyon 833 bin 157 lira nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak.

Toplam 45 milyon 830 bin lira nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yaklaşık 1,83 milyar lira büyüklükte olması hedefleniyor. 9 milyon 166 bin lira nominal değerli payların da ek satış yoluyla halka arzının gerçekleşmesi halinde, ek satış dahil halka arz edilecek payların toplam nominal değerinin 54 milyon 996 bin liraya ve halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,2 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Halka arz sonrası ek satış dahil halka açıklık oranının ise yüzde 20,83 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ek satış hariç, halka arz edilecek toplam 45 milyon 830 bin lira nominal değerli payların yüzde 60'ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 39'unun yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1'inin ise şirket çalışanlarına tahsis edilmesi planlanıyor.

"Armada 3 olarak adlandırdığımız tesisimiz, 50 milyon doları aşan bir yatırım planına sahip"

Armada Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Kalıpçı Sönmez, yaptığı açıklamada,1993'te aile şirketi olarak kurulan Armada Gıda'nın, gıda sanayisi ve işlemeciliği alanında faaliyet gösterdiğini söyledi.

Şirketin yüzde 70'in üzerinde ihracat oranına sahip olduğunu aktaran Sönmez, 90 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getirdi.

Sönmez, halka arzın temel motivasyonlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Üç ana tesiste hizmet veren bir şirketiz. Armada 3 olarak adlandırdığımız tesisimiz, 50 milyon doları aşan bir yatırım planına sahip. İlk aşamasını 1-2 ay içinde devreye alacağız. Biz yatırımda olan bir firmayız. Halka açılmamızdaki motivasyon, bu atılıma aritmetik olarak her sene yüzde 10-15 büyüyen hızımızı geometrik olarak büyütecek hale getirmeye çalışmamızdır. Onun için yakıt toplamak amacıyla halka açılıyoruz. Armada 3 tesisimiz şu anda yatırım halinde. Toplamda 50 milyon doları aşan bir yatırım planı var. Bunun yüzde 30 civarı, yani 20 milyon doları aşkın bir kısmı tamamlanmış durumda. Etap etap tamamlanan bir tesis ve bunun ilk aşamasını 1-2 ay içerisinde devreye alacağız. Bunun arkasından diğer tesisler de gelecek. Mevcut kapasitemizin hepsini iki katına çıkarıyoruz. Halka açılmanın esas sebebi, bu büyümeye yakıt sağlamaktır."

Halka arzdan elde edilecek gelirlerin yüzde 50'sinin yeni yatırımlar için değerlendireceklerini belirten Sönmez, kalan yüzde 50'sinin ise net işletme sermayesine eklenerek şirket bünyesinde değerlendirileceğini anlattı.

Sönmez, Armada Gıda'nın özellikle Avrupa pazarında güçlü bir konuma sahip olduğunu ve organik gıda alanında yatırımlarıyla öne çıktığını ifade etti.

Güneş enerjisi yatırımlarına değinen Sönmez, Şanlıurfa ve Hatay'da 28,8 megavat kapasiteli projelerin 6-7 ay içinde devreye alınacağını ve bu kapasiteyi daha da artırmayı hedeflediklerini bildirdi.

Sönmez, bu projelerin EBITDA marjına yüzde 1 ila 1,5 oranında katkı sağlamasının beklendiğini ifade ederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde çok aktif, bölgesel önemli bir oyuncuyuz ve bu alanda lider olma vizyonuna sahibiz. Bundan sonraki hedefimiz global oyun kurucu olmak. Hedefimiz yatırımlara, kurumsallığa ve karlılığa önem vererek, kazanarak ve yatırımcılarımıza kazandırarak hızlı bir şekilde ülkemize, milletimize, bireysel katılımcılara ve kurumsal katılımcılara katkıda bulunarak ilerlemek. Global genişlememizde önemli bir adım olarak Kazakistan'da bir yatırımımız var. 4 milyon dolarlık bir yatırım. İki senedir faaliyette olan bir şirketimiz bulunuyor. Burada tarımsal ürün işleme tesisi kurmayı hedefliyoruz."