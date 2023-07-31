ASCE GYO halka arz büyüklüğü 2,08 milyar TL oldu

ASCE Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle, 27 - 28 Temmuz 2023 tarihlerinde gerçekleşti.

Halk Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 12,60 TL olarak açıklanmış olup, halka arz edilen 165.000.000 TL nominal değerli payların satışı gerçekleştirildi; buna göre halka arz büyüklüğü 2.079.000.000 TL oldu.

Halka arzda; Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara nihai tahsisat tutarının yaklaşık 2,00 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ise yaklaşık 3,23 katı oranında talep geldi.