ASELS, ULKER, BIMAS, MGROS, SOKM… Tam 34 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören perakende ve savunma sanayi devleri dahil 34 şirketin hisseleri için aracı kurumlar fiyat tahminlerini açıkladı.
Borsa İstanbul’da işlem gören 34 şirketin hisselerine yönelik aracı kurumların fiyat hedefleri yatırımcıların gündemine geldi.
Perakende sektöründen savunma sanayisine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için açıklanan tahminler, piyasalardaki beklentilere ışık tutuyor.
Güncel değerlendirmeler, yatırımcıların hisse senetlerine ilişkin beklentileri takip etmesi ve piyasa görünümünü değerlendirmesi açısından önem taşıyor.
TAM 34 HİSSE İÇİN FİYAT TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ
Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre 34 hisse için beklenen fiyat tahminleri şöyle:
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Vakıf Yatırım
|580,00 TL
|Endeks üstü getiri
Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Fiba Yatırım
|128,20 TL
|Endeks üstü getiri
|Deniz Yatırım
|125,00
|Al
Akbank T.A.Ş. (AKBNK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|96,23 TL
|Endeks üstü getiri
Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|191,74 TL
|Endeks üstü getiri
Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|18,84 TL
|Endeks üstü getiri
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|15,21 TL
|Endeks üstü getiri
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|50,38 TL
|Endeks üstü getiri
Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|349,13 TL
|Endeks üstü getiri
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|165,22 TL
|Endeks üstü getiri
Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|35,00 TL
|Endekse paralel getiri
Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|4,75 TL
|Endekse paralel getiri
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|3,58 TL
|Gözden geçiriliyor
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|164,95 TL
|Endeks üstü getiri
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|44,82 TL
|Endeks üstü getiri
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|156,90 TL
|Al
|HSBC
|120,00 TL
|Al
Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|21,00 TL
|Tut
Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|18,50 TL
|Endeks üstü getiri
Arçelik A.Ş. (ARCLK)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|135,90 TL
|Endekse paralel getiri
Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|202,40 TL
|Endeks üstü getiri
Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|121,55 TL
|Endekse paralel getiri
Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|3,50 TL
|Endekse paralel getiri
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|60,83 TL
|Endekse paralel getiri
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|323,00 TL
|Endeks üstü getiri
Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|280,00 TL
|Endekse paralel getiri
Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|60,00 TL
|Endekse paralel getiri
TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Gedik Yatırım
|168,00 TL
|Endekse paralel getiri
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|Deniz Yatırım
|63,00 TL
|Al
|HSBC
|60,00 TL
|Al
Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|21,00 TL
|Tut
Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|520,00 TL
|Al
Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|100,00 TL
|Al
Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|13.500,00 TL
|Al
Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|700,00 TL
|Al
Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|85,00 TL
|Al
TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)
|Aracı Kurum
|Hedef fiyat
|Tavsiye
|HSBC
|360,00 TL
|Al
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