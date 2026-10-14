ASELS, ULKER, BIMAS, MGROS, SOKM… Tam 34 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini açıkladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören 34 şirketin hisselerine yönelik aracı kurumların fiyat hedefleri yatırımcıların gündemine geldi.

Perakende sektöründen savunma sanayisine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için açıklanan tahminler, piyasalardaki beklentilere ışık tutuyor.

Güncel değerlendirmeler, yatırımcıların hisse senetlerine ilişkin beklentileri takip etmesi ve piyasa görünümünü değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre 34 hisse için beklenen fiyat tahminleri şöyle:

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY)

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET)

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO)

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye HSBC 360,00 TL Al

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