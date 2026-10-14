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ASELS, ULKER, BIMAS, MGROS, SOKM… Tam 34 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini açıkladı.

Borsa İstanbul’da işlem gören perakende ve savunma sanayi devleri dahil 34 şirketin hisseleri için aracı kurumlar fiyat tahminlerini açıkladı.

Haber Merkezi
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ASELS, ULKER, BIMAS, MGROS, SOKM… Tam 34 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini açıkladı.
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Borsa İstanbul’da işlem gören 34 şirketin hisselerine yönelik aracı kurumların fiyat hedefleri yatırımcıların gündemine geldi.

Perakende sektöründen savunma sanayisine kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketler için açıklanan tahminler, piyasalardaki beklentilere ışık tutuyor.

Güncel değerlendirmeler, yatırımcıların hisse senetlerine ilişkin beklentileri takip etmesi ve piyasa görünümünü değerlendirmesi açısından önem taşıyor.

TAM 34 HİSSE İÇİN FİYAT TAHMİNLERİ DEĞİŞTİ

Rotaborsa.com’da derlenen bilgiye göre 34 hisse için beklenen fiyat tahminleri şöyle:

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Vakıf Yatırım 580,00 TL Endeks üstü getiri

Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Fiba Yatırım 128,20 TL Endeks üstü getiri
Deniz Yatırım 125,00 Al

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 96,23 TL Endeks üstü getiri

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 191,74 TL Endeks üstü getiri

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 18,84 TL Endeks üstü getiri

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 15,21 TL Endeks üstü getiri

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 50,38 TL Endeks üstü getiri

ASELS, ULKER, BIMAS, MGROS, SOKM… Tam 34 hisse için aracı kurumlar fiyat tahmini açıkladı. - Resim : 1

Agesa Hayat ve Emeklilik A.Ş. (AGESA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 349,13 TL Endeks üstü getiri

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. (ANHYT)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 165,22 TL Endeks üstü getiri

Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KLKIM)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 35,00 TL Endekse paralel getiri

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. (KORDS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 4,75 TL Endekse paralel getiri

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 3,58 TL Gözden geçiriliyor

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 164,95 TL Endeks üstü getiri

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 44,82 TL Endeks üstü getiri

Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 156,90 TL Al
HSBC 120,00 TL Al

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (PETKM)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 21,00 TL Tut

Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.Ş. (AKSA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 18,50 TL Endeks üstü getiri

Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 135,90 TL Endekse paralel getiri

Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 202,40 TL Endeks üstü getiri

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 121,55 TL Endekse paralel getiri

Goodyear Lastikleri T.A.Ş. (GOODY)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 3,50 TL Endekse paralel getiri

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KRDMD)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 60,83 TL Endekse paralel getiri

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş. (RGYAS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 323,00 TL Endeks üstü getiri

Tekfen Holding A.Ş. (TKFEN)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 280,00 TL Endekse paralel getiri

Türk Altın İşletmeleri A.Ş. (TRALT)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 60,00 TL Endekse paralel getiri

TR Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş. (TRMET)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Gedik Yatırım 168,00 TL Endekse paralel getiri

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
Deniz Yatırım 63,00 TL Al
HSBC 60,00 TL Al

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. (AEFES)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 21,00 TL Tut

Bim Birleşik Mağazalar A.Ş. (BIMAS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 520,00 TL Al

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 100,00 TL Al

Do & Co Aktiengesellschaft (DOCO)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 13.500,00 TL Al

Migros Ticaret A.Ş. (MGROS)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 700,00 TL Al

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 85,00 TL Al

TAB Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TABGD)

Aracı Kurum Hedef fiyat Tavsiye
HSBC 360,00 TL Al

 

 

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