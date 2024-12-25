Asgari ücret belli oldu! Borsa ne tepki verdi?

İSTANBUL / EKONOMİ

Geçtiğimiz bir ayın en önemli gündem maddelerinden biri olan asgari ücret, dün belli oldu. Asgari ücrete yönelik belirsizliğin ortadan kalkmasının ardından, piyasalar yarın açıklanacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararına odaklandı. Uzmanlar, asgari ücrete yapılan beklentiler dahilindeki yüzde 30 zammın ardından, Merkez Bankası'nın yarın faiz indirim döngüne başlayacağına yönelik beklentilerin kuvvetlendiğini değerlendirdi.

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasa beklentisi, bankanın 22 ay sonra faiz indirim döngüsüne başlaması yönünde olurken, politika faizini 150 baz puan indirmesi bekleniyor.

Asgari ücret belli oldu; ilk tepkiyi VİOP verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün akşam saatlerinde asgari ücretin 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olduğunu açıkladı. Kararın hemen ardından Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat, gece seansında yaklaşık yüzde 1,5 yükselerek 10.804 puana çıktı.

VİOP BIST 30 endeksine dayalı aralık vadeli kontrat yeni güne ise, yüzde 1,7 yükselişle 10.810 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da hızlı yükseliş

BIST 100 endeksi açılışta, önceki kapanışa göre yüzde 1,8 artışla 9.846 puana çıktı. 9832 - 9861 bant aralığında hareket eden endeks, saat 10.34 itibarıyla yüzde 1,72 yükselişte bulundu.

Açılışta bankacılık endeksi yüzde 3,61, holding endeksi yüzde 1,52 değer kazanırken; şu dakikalarda sırasıyla yüzde 3,65 ve yüzde 1,74 primle hareket ediyor.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran bankacılık oldu.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 ve 10.150 puan direnç, 9.800 ve 9.700 seviyeleri destek konumunda bulunuyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kazanarak 9.672 puandan tamamlamıştı.