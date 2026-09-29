Asya borsaları Çin hariç negatif seyrediyor

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ABD ile İran arasındaki gerilim, petrol piyasalarında oynaklığı artırırken, olası enflasyonist baskıların ABD Merkez Bankasını (Fed) daha fazla faiz artırımına yöneltebileceği endişeleri hisse senedi ve tahvil piyasalarında satış baskısına neden oluyor.

ABD ile İran arasındaki diplomatik görüşmelerde ilerleme kaydedilememesiyle kasım vadeli Brent petrolün varil fiyatı yüzde 1,6 artışla 107 dolardan işlem görüyor.

Asya tarafında ise yükselen petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin etkisiyle Şanghay hariç negatif bir seyir öne çıkıyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 değer kaybıyla 65.571 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,27 düşüşle 6.870,81 puandan kapandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 kazançla 3.832 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,52 azalışla 24.521 puan, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,18 azalışla 72.637 puan seviyesinde bulunuyor.

Yükselen faizlerin teknoloji sektörünün borçlanma maliyetlerini artıracağına yönelik endişelerle teknoloji şirketlerinin hisselerinde görülen düşüş Asya piyasalarındaki satış baskısında etkili oldu.

Öte yandan Avustralya Merkez Bankası politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,60'a çekti.

Jeopolitik tarafta ise Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Japonya Uluslararası Ticareti Teşvik Birliği (JAPIT) Başkanı Takeşi Ivaya'yı Pekin'de kabul etti.

Görüşmede, bu yılın İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japon savaş suçlularının yargılandığı Tokyo Duruşmaları'nın 80. yılı olduğunu hatırlatan Vang, "Japonya tarihten ders çıkarmaz ve savaş sonrası 'Barış Anayasası'na meydan okuyup, saldırganlık geçmişini geri getirmeye ve savaş suçlularını diriltmeye çalışırsa, geleceğe ilerlemek bir yana dünyaya yüzünü dahi dönemeyecektir, geleceği de olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Çinli Bakan Vang, "Japonya için acil görev, liderlerinin Tayvan sorunu hakkındaki hatalı söz ve eylemlerini düzeltmek, tarihsel sorunlara karşı doğru tavır almak ve Çin'e dair akılcı ve objektif bir anlayışa sahip olmaktır." diye konuştu.

Vang'ın sözleri, Pekin ile Tokyo arasında, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a askeri müdahale ihtimalini gündeme getiren sözleriyle başlayan diplomatik gerilimin uzantısı olarak görülüyor.